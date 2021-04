Warum die Luca-App in der Kritik steht - und Kommunen in der Region dennoch auf sie setzen

Sie wird hart kritisiert, aber dennoch setzen Landkreise in der Region auf sie, um bald Kontakte digital nachverfolgen zu können: die Luca-App. Der Bodenseekreis ist Pilotregion für die App und andere Kreise ziehen nach. Bisher hat aber keines der Gesundheitsämter Infektionsfälle über die App erhalten.

Die Hoffnung ist groß: Die Luca-App, für die auch Hip-Hop-Sänger "Smudo" von den "Fantastischen Vier" geworben hatte, soll das digitale Tool zur Bekämpfung, oder zumindest Eindämmung der Corona-Pandemie sein und die Gesundheitsämter bei der digitalen Kontaktnachverfolgung unterstützen.

Sicherheitslücken bei der App

Wegen ihrer Mängel an Datensicherheit und anderer Schwachstellen stand die Luca-App oft in der Kritik: Zuletzte hatte der Sprecher des Chaos Computer Clubs (CCC), Linus Neumann, von einer "nicht abreißenden Serie von Sicherheitsproblemen" bei dem System gesprochen.

Der Club hatte gefordert, keine Steuermittel mehr für die App zur Corona-Kontaktnachverfolgung auszugeben.

Doch Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) will die Luca-App flächendeckend zur Kontaktnachverfolgung einsetzen und im ersten Jahr mit 3,7 Millionen Euro finanzieren.

Der Datenschutzbeauftragte der Landesregierung hatte bereits vor einigen Wochen grünes Licht gegeben und die App als sicher eingestuft. Das machte Eindruck: Immer mehr Kommunen setzen auf die Luca-App.

Bodenseekreis ist Pilotregion

Der Bodenseekreis ist sogar Pilotregion. Bezüglich der Datensicherheit macht man sich im Landratsamt keine Sorgen. Das zu prüfen sei schließlich Sache der Landesregierung, sagt Pressesprecher Robert Schwarz.

Im Gesundheitsamt sei man bereit. Der Pilot-Kreis habe die Datenqualität überprüft, mit der die Informationen an die Gesundheitsämter geschickt werden. Daraufhin habe man einige technische und verfahrensmäßige Punkte aufgezeigt, die verbessert werden müssen und dem Betreiber übermittelt. "Technisch läuft für uns jetzt alles", sagt Schwarz.

Im Einsatz war die App beim Gesundheitsamt aber noch nicht, ein Infektionsfall wurde deshalb bisher auch noch nicht übermittelt.

"Im Augenblick ist der Bedarf in der Fläche nicht da", sagt Schwarz. Wie viele Veranstalter oder Wirte sich in der App registriert haben, darüber habe das Landratsamt keinen Überblick. Im Bodenseekreis seien die Postleitzahlen der Städte und Gemeinden jedoch freigeschaltet. Die App kann also heruntergeladen und im Bodenseekreis genutzt werden.

Dass das System funktioniert, weiß das Amt von Testläufen. Azubis hätten simuliert, dass sie in einer Gaststätte sitzen. Das habe alles geklappt. Aber: "Wie gut die Datenqualität am Ende sein wird, dazu haben wir keine Erfahrung", sagt Schwarz.

Das Prinzip der App: Sie soll helfen, analoge Listen, die "Zettelwirtschaft", wie Sozialminister Manne Lucha es sagte, zu vermeiden. Nutzer geben Kontaktdaten ein, das Programm verschlüsselt die Informationen und erstellt wechselnde QR-Codes.

Damit loggen sie sich bei Restaurants, Museen und Veranstaltungen, die sie besuchen, ein. Stellt sich hinterher heraus, dass jemand infiziert war, kann er den Verlauf seiner App für das Gesundheitsamt freigeben und so mitteilen, wo und wann Treffen mit anderen Personen stattgefunden haben.

Die Gesundheitsämter müssen dann zwar trotzdem noch Kontakte nachverfolgen, sprich Betroffene anrufen und informieren, wissen dann aber zumindest, wenn sie kontaktieren müssen.

80 Gastronomen und Veranstalter nutzen App in Tuttlingen

Auch im Landkreis Tuttlingen kommt die App gut an. Bereits Ende Dezember hat sich Dirk Krafft vom Tuttlinger Gesundheitsamt mit der App Luca beschäftigt. Für ihn ist klar: Auch in diesem Jahr werden Cafés, Veranstalter oder Restaurants dazu verpflichtet sein, die Kontaktdaten der Gäste und Besucher für den Fall einer Ansteckung zu erfassen.

Schon 80 Veranstalter und Gastronomen haben sich im Tuttlinger Landkreis in der Luca-App registriert. Sie wollen - sobald sie wieder öffnen dürfen - ihre Gäste über die App registrieren.

Ganz wichtig ist, dass weder die Wirte oder Veranstalter noch das Gesundheitsamt einfach auf die Daten zugreifen können.

Datenschutztechnisch ist man auch im Tuttlinger Landratsamt gelassen. Schließlich würden die Daten auf dem jeweiligen Handy gespeichert. „Ganz wichtig ist, dass weder die Wirte oder Veranstalter noch das Gesundheitsamt einfach auf die Daten zugreifen können“, erläutert Krafft.

Die Luca-App speichert Daten zwar verschlüsselt, aber dennoch zentral. Der Datensatz mit den persönlichen Kontaktdaten wird unlesbar und zweifach verschlüsselt gespeichert und nach 30 Tagen gelöscht, das teilte der Anbieter mit.

Die Kritik bricht nicht ab

Kritik an der App gibt es aber immer wieder. Auch an dem Schlüsselanhänger. Er ist für Menschen ohne Smartphone gedacht, die so dennoch einen QR-Code bei sich tragen können.

IT-Experten hatten einen Bericht unter dem Namen "LucaTrack" im Netz veröffentlicht, der zeigt, wie Unbefugte die Bewegungshistorie andrere Nutzer - die eigentlich nur für die Gesundheitsämter einsehbar sein soll - auslesen können.

Kurz nach der Veröffentlichung räumten die Entwickler der App ein, dass es eine Schwachstelle beim Luca-Schlüsselanhänger gegeben habe, die aber inzwischen beseitigt worden sei.

Auch in Tuttlingen hat man das Problem mitbekommen. "Es gab dazu auch schon Gespräche mit dem Kreisseniorenrat", sagt Krafft. Aktuell plane man nicht, die Schlüsselanhänger offiziell zu bewerben oder damit zu arbeiten. "Wir werden abwarten, ob und wie sich die Kontaktpersonennachverfolgung mit der Luca-App in Zukunft gestalten wird."

Keine Sorgen beim Datenschutz in Biberach

In Biberach kann die App seit Mitte März genutzt werden. Das Gesundheitsamt sei bereit, die Daten aus der App aufzunehmen und zu verarbeiten, sagt Pressesprecherin Verena Miller. Wie viele Gastronomen die App für sich eingerichtete haben und vorhaben sie zu nutzen, darüber hat das Landratsamts keinen Überblick.

Was den Datenschutz angeht, hat man wenig Bedenken. "Letztes Jahr hat auch jeder seine Kontaktdaten auf Listen angegeben", sagt Miller. Man müsse abwägen, welcher Nutzen überwiegt. Man setzte darauf, dass die Entwickler den Datenschutz eingehalten haben, beziehungsweise, dass Lücken nachbessert werden.

Luca-App ab 23. April in Sigmaringen

Der Landkreis Sigmaringen wird die App ab Freitag, 23. April, im Gesundheitsamt nutzen. "Vereinzelte Anregungen zur Nutzung haben wir erhalten", schreibt Fabian Oswald vom Landratsamt auf Anfrage. Was den Datenschutz angeht, vertraut man auch hier der "datenschutzrechtlichen Prüfung" der Landesregierung.

Auch in Ravensburg steht die Luca-App zur Verfügung. Zum Einsatz kam sie aber noch nicht. "Der Anwendungsbereich ist noch sehr begrenzt", sagt Selina Nussbaumer vom Landratsamt. Sobald die Gastronomie wieder öffnen dürfe, erwarte man, dass die App auch verstärkt genutzt wird.

In Bad Wurzach ist die Luca-App Teil eines von der Verwaltung ausgearbeiteten Zehn-Punkte-Plans. Er soll Einzelhandel und Gastronomie helfen und eine Perspektive aus dem Lockdown bieten.

Die App soll Teststrategie und Konzept für Parken und Einkaufen in der Innenstadt flankieren. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Einführung der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung wird geprüft und sobald „Click and Meet“ wieder erlaubt ist, soll im Naturschutzzentrum und der Bad Wurzach Info ein Modell-Versuch starten.

In Lindau kommt die Luca-App gut an

Mit Blick af die Luca-App hat das Land Bayern Anfang April beschlossen, eine landesweite Lizenz zu kaufen. In Lindau haben schon im März Musiker und Künstler die Nutzung der App gefordert und Unterschriften gesammelt.

Mittlerweile wird die App in der Stadt fleißig genutzt und ist sowohl für Stadtratssitzungen, als auch in der Gastronomie eingerichtet. Klaus Winter, Besitzer der Gaststätte "Strandhaus" in Lindau, gehört zu den Überzeugten.

Die schlechten Erfahrungen mit der Corona Warn App haben Spuren in der Bevölkerung hinterlassen. Zu strenger Datenschutz, zu geringe Wirkung – das ist bei den Meisten hängen geblieben. Wird die Luca App mehr Nutzer anziehen? Wir haben bei den Bürgerinnen und Bürgern der Region nachgefragt.

Er ist froh über die landesweite Einführung der App. Für sein Unternehmen, zu dem nicht nur das Restaurant, sondern unter anderem auch seine Grillschule und ein Lebensmittelladen gehören, hat er die App schon direkt eingerichtet.

Aber ein Problem ist ihm aufgefallen: Die Luca-App können nur Menschen mit deutscher Handynummer nutzen. Vor allem in Grenzregionen ist das unpraktisch. Bei den Betreibern der Luca-App ist das Problem bekannt.

"Im Moment haben wir die App noch nicht für internationale Nutzer freigeschaltet", sagt Sprecher Markus Bublitz. "Derzeit laufen Überlegungen, ob und wann wir die App auch für andere Länder freischalten." Einen Zeitpunkt könne er momentan aber noch nicht nennen.

Alternativen zur Luca-App

Natürlich ist die Luca-App nicht allein auf dem Markt der Anbieter zu digitalen Kontaktnachverfolgung. Seiten, wie "darfichrein.de" von dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga oder "Gastident" funktionieren ganz ähnlich.

Die beiden Anbieter sind Teil der Initiative "Wir für Digitalisierung", hervorgegangen aus dem "WirvsVirus"-Hackathon der Bundesregierung im März 2020. Dabei haben sich Konkurrenten zu Luca zusammengetan und fordern, dass alle Apps, die es bereits gibt, als Schnittstelle zu den Gesundheitsämtern angeschlossen werden.

Auch die Corona-Warn-App bekommt Updates

Auch die Corona-Warn-App (CWA) wurde als Alternative zu Apps, wie Luca, gesehen. Das Gesundheitsministerium in Baden-Württemberg betonte aber, dass sie die Apps eher ergänzen.

Neue Funktionen kündigen auch die Entwickler der CWA immer wieder an. So hat die Version 2.0 seit diesem Mittwoch eine Check-in-Funktion. Nutzer können einen QR-Code scannen oder selbst einen erstellen, um sich für einen Ort zu "registrieren" - ähnlich wie bei Luca.

Denn bislang registriert die App nur Personen, die sich für längere Zeit in einem Abstand von zwei Metern oder weniger befunden haben, als Risikokontakte. Das reicht laut Untersuchungen aber nicht aus.

In künftigen Versionen soll - noch vor Beginn der Sommerferien - auch ein digitales Impfzertifikat angezeigt werden können. Anwender könnten damit nachweisen, dass sie vollständig geimpft worden sind. Außerdem sollen in der App die Ergebnisse von Schnelltests angezeigt werden können.

Im Gegensatz zur Luca-App oder vergleichbaren Check-in-Anwendungen privater Anbieter werden die Kontakte aber nur anonymisiert registriert. Dieses Verfahren hatten Google und Apple vorgeschrieben, wenn man ihre Bluetooth-Schnittstellen für die Kontaktermittlung nutzen möchte.

Luca-App macht Quellcode öffentlich

Nicht nur in der Region, auch bundesweit steigen die Nutzerzahlen der Luca-App. Laut Betreibern haben sie 3,5 Millionen heruntergeladen. Um die App und ihre Daten transparenter zu machen, haben die Betreiber vergangene Woche den Quellcode ihres Systems unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Das teilte das Unternehmen hinter der App, die "Culture4life", mit. Somit ist jetzt der Code der App, sowie des Backend-Systems im Internet einsehbar. Auf der Plattform "GitLab" können unabhängigen Stellen die Daten überprüfen.

Damit reagiert das Unternehmen auch auf die Kritik, die es in den letzten Wochen von unterschiedlichen Seiten an der Luca-App gegeben hat. So hatte zum Beispiel der Chaos Computer Club (CCC) kritisiert, dass das Luca-System potenziell jederzeit in der Lage sei, einzelne Geräte eindeutig zu identifizieren und ihnen alle Check-ins zuzuordnen.

Das wiesen die App-Betreiber zurück. "Aus unserer Sicht ist das Fundamentalkritik an zentralen Datenspeicherungssystemen, die im übrigen aber an vielen Stellen des gesellschaftlichen Lebens wie bei Telekommunikationsanbietern, Kreditkartenunternehmen und auch im Gesundheitswesen vielerorts zum Einsatz kommen", sagte Hennig.