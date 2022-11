Lourdes- und Ölberggrotte in Ravensburg werden restauriert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als Nachfolger des aufgelösten Fördervereins hat der Ausschuss Kreuzweg Schwarzwäldle der Kirchengemeinde Liebfrauen im Frühjahr seine Arbeit aufgenommen. Ziel ist es, in den nächsten Jahren die Lourdesgrotte und die Ölberggrotte am Schwarzwäldle restaurieren zu lassen. Hierzu gab es im Mai bereits zwei Begehungen mit Jochen Ansel und Karin Schinken vom Landesdenkmalamt. Nach Absprache mit der Behörde wurde der Restaurator Patrick Jürgens aus Sigmarszell mit der Erstellung einer Voruntersuchung der Lourdesgrotte beauftragt. Er hatte sich in den letzten Jahren auch um die Kreuzweggehäuse gekümmert.

Seine Untersuchung liegt nun vor. Er kalkuliert mit Gesamtkosten in Höhe von über 15.000 Euro. Um die Figuren der Muttergottes und der Heiligen Bernadette gut bearbeiten zu können, möchte er diese ausbauen und in seiner Werkstatt restaurieren. Viel zu tun gibt es auch im oberen Teil der Grotte. Hier dringt Wasser ein, welches die Figuren sehr in Mitleidenschaft gezogen hat. Das Landesdenkmalamt prüft nun die Untersuchung und der Ausschuss hofft, dass die Arbeit im September 2023 durchgeführt werden kann. Die Grotte wurde im Jahre 1886 eingeweiht und 1911 mit einer neuen Marienfigur von Bildhauer Moriz Schlachter versehen. Sie besteht vermutlich aus hochwertigem Savonnieres-Kalkstein aus Ostfrankreich. Für die Restaurierung der Ölbergfiguren (geschaffen 1889 vom Theodor Schnell d. Ä.) konnte Magdalena Poray-Schäfer aus Konstanz gewonnen werden. Sie hatte bereits von 2017 bis 2020 die Reliefs und Schrifttafeln des Kreuzwegs zur Zufriedenheit aller bearbeitet. Voraussichtlich im März werden die Einzelheiten hierzu geklärt werden.

Der Ausschuss konnte dieses Jahr auch zu drei Führungen durch die Anlage unterm Schwarzwäldle mit dem Ausschussvorsitzenden Dr. Ralf Reiter einladen. Die erste Führung im nächsten Jahr ist für den Februar geplant. Die Ankündigung erfolgt im Kirchenblatt und der Schwäbischen Zeitung. Für Gruppen können Sonderführungen gerne jederzeit vereinbart werden.

Für die anstehenden Restaurierungsarbeiten an der Lourdesgrotte bittet der Ausschuss um Spenden auf das Konto der Gesamtkirchenpflege bei der Kreissparkasse Ravensburg IBAN DE55 6505 0110 00 48000608 (bitte mit Angabe des Zwecks). Allen Spendern gilt schon jetzt ein herzliches Vergelt’s Gott.