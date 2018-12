Lottes Heimspiel im Ravensburger Konzerthaus

Was für eine rasante Karriere: Vor zwei Jahren noch war sie an gleichem Ort als Support von Max Giesinger allein mit Gitarre auf der Bühne gestanden, nun hat Lotte zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres das Konzerthaus ausverkauft – das muss man erst mal schaffen.

Natürlich liegt das auch am Heimvorteil: Sie ist in Ravensburg geboren und aufgewachsen, sie liebt die Stadt immer noch: „Meine Stadt der Türme, wann war ich das letzte Mal bei dir / Damals hast du mich gehen lassen und seitdem ist viel passiert.“ Lotte ist krass durchgestartet, sie spielt auf großen Festivals und hat in ganz Deutschland eine treue Fangemeinde. Am Vortag war sie in Berlin, sogar von dort sind ein paar Fans gekommen.

Man nimmt ihr jedes Wort ab

Sie hat sofort alles im Griff, die Herzen des Publikums fliegen ihr zu, viele im Publikum können die Songs auswendig: „Mit dir kann ich einfach sein / Kein Traum zu groß, kein Schritt zu klein / Und die Farben kommen zurück“ – Lotte schreibt Songs wie Tagebuch, erzählt sie. Feine Texte von Aufbruch und Ankommen, von Freiheit und Geborgenheit, von Liebe und Trennung. So gesungen, dass man ihr jedes Wort abnimmt: „Für den Moment steht alles still, nur mein Herz schlägt wie Pauken / Weil ich in deiner Nähe nichts mehr will / Nur noch fühlen und laut dreh’n“.

In dem neuen Song „Alles zieht vorbei“, nur mit Piano-Begleitung, reflektiert sie die Zeit ab 2015, lässt sie ihren Weg Revue passieren von Solo-Auftritten, vom Wegzug aus Ravensburg und der Entscheidung, nur noch Musik zu machen. Als sie dann den Produzenten Mic Schroeder traf, merkte sie schnell, dass diese Kombination passt.

Schroeder gelang auch das Kunststück, Lottes Songs auf ihrer Debüt-CD „Querfeldein“ in ein zeitgemäßes und durchaus massenkompatibles Gewand zu kleiden, ohne sie im klanglichen Deutschpop-Einheitsbrei zu versenken, in dem Kameraden wie Bourani oder Giesinger als ungenießbare Suppeneinlage schwimmen. Was für die CD gilt, kann man auch für den Sound im Konzerthaus stehen lassen: Ihre Band agiert routiniert und gut eingespielt – mal zurückhaltend begleitend und druckvoll, wenn es passt.

Lotte selbst wirkt auf der Bühne sehr professionell: Es ist immer klar, wer hier die Chefin ist, die Show ist gut strukturiert und ziemlich perfekt. Und dann kommen doch wieder so kleine Momente, wo es scheint, als ob sie das alles gar nicht glaubt, wenn sie den Blick ins weite Rund des Konzerthauses schweifen lässt – ist nicht doch alles nur ein Traum? „Mach Dich nicht verrückt / Wenn Du nichts hörst, geht’s mir gut“ singt sie in „Auf beiden Beinen“: Nein, tun wir nicht, aber wir wollen noch viel hören von Dir, viel Gutes!

Lotte, Singer-Songwriterin aus Ravensburg. (Foto: Kai Marks)