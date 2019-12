Lotte hat ein Heimspiel

„Glück“ heißt die Nachfolge von Lottes Debütalbum „Querfeldein“. Mit Songs wie der ersten Single „Schau mich nicht so an“ oder dem Duett mit Max Giesinger „Auf das was da noch kommt“ will die in Ravensburg geborene Sängerin und Songwriterin die Höhen und Tiefen des menschlichen Glücksstrebens durchschreiten, wie es in der Ankündigung zu ihrem Konzert am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr im Konzerthaus heißt. Dieses Konzert ist ausverkauft. Doch der Kartenvorverkauf zum Auftritt der 24-Jährigen in ihrer Heimatstadt am 19. Dezember 2020 läuft bereits.

Und weiter teilt der Veranstalter mit: Die Monate nach „Querfeldein“ seien für Lotte eine turbulente Zeit gewesen: große Tourneen, Festivalauftritte, jede Menge Aufmerksamkeit, inspirierende Begegnungen und Momente. Direkt nach der Veröffentlichung von „Querfeldein“ begann die Künstlerin, wieder neue Songs zu schreiben und für all diese Erlebnisse, Geschichten und Veränderungen in ihrem Leben Worte, Sätze und schließlich Texte zu finden. „Ich habe wahnsinnig viel geschrieben und wieder verworfen, weil es so sehr nach dem ersten Album klang. Ich wollte kein zweites Querfeldein machen“, sagt sie. Für sie galt es, sich von äußeren Einflüssen freizumachen und ganz auf die Musik konzentrieren zu können.

Lotte zog es in der Folge nach Mannheim ins Studio. Auf der Suche nach neuen Impulsen und Inspiration habe sie sich mit einem neuen Produzententeam zusammengetan, heißt es vonseiten des Veranstalters weiter. Mit Jules Kalmbacher und Jens Schneider hatte sie in der Vergangenheit bereits Songs geschrieben. Daraus war eine Freundschaft entstanden, nun hat sie mit ihnen ihr zweites Album produziert. Allen dreien sei es dabei enorm wichtig gewesen, die Produktion selbst als Teil des künstlerischen Prozesses zu begreifen: „Für viele ist die Zeit im Studio einfach nur Arbeit. Uns aber war es wichtig, diese Lebenszeit als natürlichen Teil des Musikmachens, des Kreativwerdens, zu begreifen“, so Lotte. „In dieser kreativen Blase in Mannheim haben wir einfach nur gemacht, was sich richtig angefühlt hat und konnten alle äußeren Einflüsse ausblenden, das war total wertvoll.“