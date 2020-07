Lothar Landsbeck geht als Rektor der Grundschule Oberzell in den Ruhestand

Sein letztes Berufsjahr hatte sich der Oberzeller Grundschulrektor Lothar Landsbeck anders vorgestellt: Statt im Rahmen einer stimmungsvollen Schulfeier den Stab an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger übergeben zu können, tritt er am Monatsende still in den Ruhestand, nicht wissend, wie die Kinder bei anhaltender Corona-Krise ab Herbst unterrichtet werden können und wer künftig an der Spitze seines Kollegiums stehen wird. Jetzt übernimmt erst einmal Landsbecks bisherige Stellvertreterin kommissarisch die Leitung.

„Es ist schon traurig, dass sich niemand auf meine Stelle beworben hat. Aber wir sind nicht die einzige Grundschule, der es so ergeht“, sagt der scheidende Rektor. Sechs Jahre lang hatte er die Schule mit ihrer Außenstelle in Taldorf geleitet. Dass diese Außenstelle nun geschlossen wird, kann Landsbeck durchaus nachvollziehen. Das Schulgebäude in Taldorf müsste mit immensem Aufwand saniert werden.

„Neue Möglichkeiten“

Und weil ein Großteil der Taldorfer Schulkinder in Bavendorf wohnt, wäre für sie der Weg nach Oberzell nicht weiter. „Vor der Corona-Krise sind die Taldorfer Kinder schon an zwei Wochentagen nach Oberzell gefahren worden. Wenn man das gesamte Unterrichtsangebot an einem Schulort konzentriert, erleichtert das nicht nur die Organisation, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten schulischer Angebote.“

Dabei hat die Schule, die er nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers und persönlichen Freunds vor sechs Jahren übernahm, einiges vorzuweisen: Im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“ wurde die männliche Fußballmannschaft Landesmeister der Grundschulen. Das Mädchen-Team kam unter die besten acht. Dem leidenschaftlichen Pädagogen war es immer wichtig, dass die Kinder sich körperlich austoben können und dabei soziale Kompetenzen erwerben.

Schwerpunkt Lehrerbildung

Letzteres in besonderer Weise auch über die bisher in Taldorf angesiedelte Inklusionsklasse, die in Kooperation mit der Sonderschule Haslachmühle unterhalten wird. „Davon profitieren alle Kinder gleichermaßen“, ist sich Landsbeck sicher: „Weil die Kolleginnen von der Haslachmühle in allen gemeinsamen Unterrichtsstunden im Klassenzimmer präsent sind, kümmern sie sich nicht ausschließlich um ihr Klientel, sondern unterstützen auch bei Bedarf andere Kinder, wenn sie etwas nicht verstehen.“

Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht Landsbeck in der Aus- und Weiterbildung des Lehrernachwuchses. Bevor er die Rektorenstelle an der kleinen Grundschule Schmalegg angetreten hatte, war er Konrektor an der Talschule in Weingarten gewesen, einer Ausbildungsschule der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten. Dieses berufliche Feld begleitete ihn auch bei seinen weiteren Rektorenstellen an den Grundschulen Neuwiesen und in Mochenwangen.

„Ein Gewinn für alle“

Außerdem war er Mentor, Ausbildungslehrer, Ausbildungsberater und zeitweise Lehrbeauftragter an der PH. Ihm ist es ein besonderes Anliegen, dass die Studierenden schon frühzeitig den beruflichen Alltag erfahren und dabei ihre Eignung für diesen Beruf testen können.

Seine studienbegleitenden Praktika in Oberzell absolviert der Lehrernachwuchs über den Zeitraum eines kompletten Schuljahrs. Und am Ende bestreiten die Studierenden dort eine ganze Woche lang den kompletten Unterricht. „Das ist ein Gewinn für alle Beteiligten“, findet der scheidende Rektor: „Die Studierenden nehmen davon sehr viel mit für ihren weiteren Berufsweg. Die Kinder finden das toll. Und für unser Kollegium ergibt sich eine einmalige Gelegenheit für die eigene Weiterbildung.“

Zufriedener Rückblick

Im Rückblick auf seine eigene Berufslaufbahn findet Lothar Landsbeck nichts, was er heute grundlegend anders machen würde: „Bei meinem Berufseinstieg an der Grundschule St. Konrad war ich zwölf Jahre in ein großes Kollegium eingebettet, von dem ich sehr viel lernen konnte. Die zwei Jahre als Konrektor an der Talschule gaben mir das Rüstzeug für die Rektorenstelle in Schmalegg, wo ich sieben Jahre gewesen bin. Als ich an der Neuwiesenschule war, gab es Überlegungen für eine neue Gemeinschaftsschule, die ursprünglich auch den Elementarbereich einschließen sollte. Einem solch großen Gebilde fühlte ich mich aber nicht gewachsen. Deshalb habe ich mich nach acht Jahren auf die Stelle in Mochenwangen beworben.“

Der erneute Wechsel nach Oberzell war einem traurigen Anlass geschuldet: Lothar Landsbeck war es auch ein ganz persönliches Anliegen, das Vermächtnis seines langjährigen Freundes in dessen Sinne weiterzuführen. Die Schule wird ihn auch im Ruhestand weiter begleiten. Denn sein Sohn und seine Tochter haben den gleichen Beruf ergriffen – und haben sich, wie schon die Eltern, ihre Ehepartner(in) aus der gleichen Berufsgruppe ausgewählt. Da fällt es schwer, nicht von einer genetischen Prägung zu sprechen.