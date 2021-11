Lose Radmuttern an VW auf der B 30

Den Verdacht, dass jemand an seinem Wagen die Radmuttern gelöst hat, hegt laut Polizeibericht ein 44-Jähriger, der am Donnerstag auf der B 30 unterwegs war. Der VW-Fahrer hörte während der Fahrt klackernde Geräusche. Er stellte nach dem Anhalten fest, dass die Radmuttern am vorderen linken Rad gelöst waren und ein Bolzen bereits fehlte. Da das Auto während der vergangenen Woche lediglich in der Rosa-Bauer-Straße und der Kuppelnaustraße von Ravensburg geparkt war, steht der Verdacht im Raum, dass die Muttern von einem Fremden gelöst wurden.

Personen, die diesbezüglich Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 33 33 zu melden.