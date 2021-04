Lore und Max Riempp sind kurz hintereinander verstorben

Im Landkreis Ravensburg kommt es relativ oft am Arbeitsplatz zur Ansteckung mit Corona. Jedes dritte sogenannte Corona-Cluster, also die Häufung von Ansteckungen, die das Landratsamt bearbeitet, betrifft den Arbeitsplatz, wie die Sprecherin des Landratsamtes, Selina Nußbaumer, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte. In welchen Bereichen sich die Personen im Unternehmen anstecken, sei aber schwierig herauszufinden.

Homeoffice-Angebot ist für Firmen verpflichtend Bis mindestens 30.