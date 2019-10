Lokalhelden erfolgreich im Einsatz gegen Müll

Kinderwagen in der Schussen, Unmengen an Flaschen und Plastikresten im Wald: Bei der Müllsammelaktion der TWS-Lokalhelden im September ist einiges zusammengekommen. Insgesamt 240 Helfer füllten 155 Müllsäcke und waren teilweise schockiert über die vielen Funde, heißt es in der Pressemitteilung der TWS. Ein obligatorisches Fahrrad war ebenso dabei wie Plastikfolien, Zigarettenstummel und Einwegbecher.

Umweltschutz lebe vom Mitmachen und nicht von reinen Lippenbekenntnissen – das habe im Schussental hervorragend funktioniert, heißt es in dem Schreiben: Sogar die Schussen wurde vom Kanu aus vom Müll befreit. „Wir sagen Danke an alle, die eine eigene Aktion gestartet haben und den vielen Helfern fürs Mitmachen“, wird Philipp Seidel, Abteilungsleiter Marketing der Technischen Werke Schussental (TWS), zitiert. Das Unternehmen hat die Aktion ins Leben gerufen, um damit auch ein Zeichen zu setzen für die Vermeidung von Müll.

Unter allen teilnehmenden Gruppen und Vereinen verlosten die TWS drei Preise in Höhe von jeweils 300 Euro für die Vereinskasse. Die Preise gingen an den Kanu Club Welfen, den NABU Weingarten und die Welt der Igel. Vertreter der drei Vereine nahmen die Preise am Eröffnungstag der Oberschwabenschau auf dem Messestand der TWS entgegen.