Lobpreiskonzert direkt aus den Wohnzimmern

Das alljährliche Konzert der Immanuel-Lobpreiswerkstatt am Ostermontag dürfte laut Pressemitteilung der Gemeinschaft mit rund 2500 Besuchern eine der größten regelmäßig stattfindenden christlichen Veranstaltungen in Ravensburg und Umgebung sein. Nach 21 Jahren fällt aufgrund der Corona-Pandemie erstmals ein Konzert aus.

Aber die Musiker der Lobpreiswerkstatt haben sich eine Alternative einfallen lassen, heißt es in der Mitteilung: Statt in der Oberschwabenhalle soll das Konzert in diesem Jahr in mehreren Wohnzimmern gleichzeitig stattfinden. Die Musiker spielen dabei zum Teil mit ihren Familien zusammen. Über den Abend hinweg werden mehrere Standorte nacheinander über einen Livestream auf Youtube zu sehen und zu hören sein. Der Link zum Konzert auf Youtube wird auf der Internetseite www.immanuel-online.de sowie über die Social-Media-Kanäle der Gemeinschaft auf Facebook und Instagram im Vorfeld abrufbar sein.

„Wir können uns gerade nicht treffen, also machen wir sichtbar, was auch seit vielen Jahren in unserer Gemeinschaft lebt: der Lobpreis zu Hause, in den Familien“, beschreibt Matthias Schyra, der Leiter der Lobpreiswerkstatt.. Das Lobpreiskonzert aus den Wohnzimmern startet am Ostermontag, 13. April, um 19 Uhr und dauert bis mindestens 20.30 Uhr. Außerdem wird es einen inhaltlichen Impuls geben.

Die Gemeinschaft hat mit der Übertragung von Lobpreismusik in den vergangenen Wochen bereits Erfahrungen gesammelt. Denn seit dem 22. März erklingt aus Wohnzimmern aus dem Raum Oberschwabenund darüber hinaus täglich ab 19 Uhr eine gute halbe Stunde Anbetungsmusik.