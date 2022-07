Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa .000 Euro hat der Fahrer eines Lkw verursacht, der am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Sitzgelegenheit aus Stahl auf dem Gespinstmarkt gefahren ist. Der aufgrund von Kanalarbeiten zur Durchfahrt berechtigte Lkw-Fahrer hatte laut Polizeibericht die Metallkonstruktion übersehen und in der Folge aus der Verankerung gerissen und in den angrenzenden Bachlauf geschoben. Verletzt wurde niemand.