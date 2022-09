LKW-Unfall auf der B30 bei Ravensburg: Linke Spur nicht befahrbar

Zu einem LKW-Unfall ist es am Mittwochnachmittag auf der B30 auf Höhe Ravensburg gekommen.

Gegen 16.30 Uhr sei ein LKW, der in südliche Richtung unterwegs war, auf die Mittelleitplanke gefahren. „Nach jetzigem Stand wurde der Fahrer nicht verletzt“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Weil die Mittelleitplanke in diesem Bereich, kurz vor dem Wernerhoftunnel, aber ein breites Bankett aufweist, wurde „relativ viel Erdreich und Dreck auf die linke Spur geworfen“, wie der Sprecher sagte. „Daraufhin wurde die linke Spur gesperrt und von der Feuerwehr gereinigt.“ Bis in den Abend hinein ist deshalb die linke Spur in Fahrtrichtung Süden in diesem Bereich der B30 nicht befahrbar.

Unfallursache noch nicht geklärt

Der LKW sei gegen 17.30 Uhr schon abtransportiert worden. Nach Kenntnis der Polizei wurde weder Lastwagenfahrer verletzt, noch sei ein anderes Fahrzeug beteiligt gewesen.