Lkw stößt Radfahrer um

Leicht verletzt worden ist ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Schmalegger Straße in Ravensburg. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer fuhr laut Polizei auf dem Parkplatz des Weststadtfriedhofs rückwärts und übersah hierbei den Radfahrer, der in diesem Moment hinter dem Lkw querte. Der Lkw stieß den 61-Jährigen um, sodass dieser fiel. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.