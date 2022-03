Lkw rammt Auto vor Bahnhof an Ampel

Gegen eine Ampel gedrückt worden ist ein Auto, das am Mittwoch an der Kreuzung der Charlottenstraße mit der Georgstraße in Ravensburg von einem Lkw angefahren wurde.

Der 22 Jahre alte Fahrer des Lasters war laut Polizei auf der Busspur unterwegs und nahm dem 24-jährigen Fahrer des VW die Vorfahrt, der die Georgstraße in Richtung Weststadt befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der VW-Fahrer leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Am VW entstand Totalschaden, der sich auf rund 6000 Euro belaufen dürfte. Der Schaden am Lkw wird auf rund 3000 Euro geschätzt, während sich dieser an der Ampelanlage auf rund 1000 Euro belaufen dürfte.