LKW prallt in Wangener Straße auf wartendes Auto

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Freitagnachmittag auf der B 32, Wangener Straße, in Ravensburg gegeben. Nach ersten Erkenntnissen ist an der Kreuzung Wangener Straße / Hinzistobler Straße ein LKW auf ein Auto aufgefahren, das an der roten Ampel gewartet hat.

Der LKW war laut Polizei stadteinwärts Richtung Ravensburg unterwegs, als er auf das Auto auffuhr. Der Wagen wurde durch die Wucht des heftigen Aufpralls gegen ein weiteres Auto geschleudert, das ebenfalls an der roten Ampel in der Hinzistobler Straße wartete.

Wie die Polizei mitteilt, stand der Fahrer des LKW zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss.

Ein Mann wird schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde laut Aussage einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg ein Mann schwerverletzt. Er hatte infolge des Unfalls das Bewusstsein verloren und wurde mit dem Krankenwagen in die Klinik gefahren. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Die Straße ist für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten aktuell gesperrt.