Lkw gerät in Gegenverkehr und fährt nach Unfall weiter

Ein Lastwagen ist in der Ravensburger Innenstadt auf die Gegenfahrbahn geraten und nach einem Unfall dann trotzdem weitergefahren. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Der Sattelzug mit blauem Auflieger war laut Polizei gegen 12.30 Uhr am Freitag auf der Schussenstraße in Ravensburg in Richtung Wangener Straße unterwegs und missachtete dabei das Rechtsfahrgebot. Deshalb stieß der Lkw mit dem entgegenkommenden Dacia eines 65-jährigen Mannes zusammen. Der Lastwaen, der laut Polizei vermutlich eine italienische Zulassung hat, setzte seine Fahrt trotzdem fort ohne anzuhalten. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030 zu melden. kam. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.