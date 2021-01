Lkw-Fahrer fährt in Ravensburg auf Auto auf

Leichte Verletzungen hat eine 40-jährige Peugeot-Fahrerin bei einem Unfall erlitten, der sich am Dienstag gegen 10 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg ereignet hat. Als die Frau wegen einer roten Ampel ordnungsgemäß anhielt, fuhr ein 48-jähriger Lkw-Fahrer auf den Peugeot auf. Laut Polizeibericht entstand bei der Kollision der Fahrzeuge Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Frau wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.