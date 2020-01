Lkw-Fahrer übersieht Frau im Kreisverkehr

Leicht verletzt hat sich am Montagmorgen eine Radfahrerin, nachdem sie im Kreisverkehr in der Ravensburger Schützenstraße von einem Lastwagenfahrer übersehen und angefahren wurde. Das teilt die Polizei mit. Der Lkw kam aus der Eyachstraße. Beim Einfahren in den Kreisel streifte der Fahrer die 29-Jährige, die Vorfahrt hatte. Sie stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Mit einem Rettungsfahrzeug wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.