Livestream-Konzert aus dem Theater Ravensburg

Der Ravensburger Songwriter Michael Moravek (links) hätte beim diesjährigen Jazztime In Town mit seiner Band im Ravensburger Humpismuseum spielen sollen. Nun, da neben so zahlreichen Konzerten und Veranstaltungen auch die beliebte Musiknacht abgesagt werden musste, spielt Moravek gemeinsam mit dem Schlagzeuger William Widmann ein reduziertes 30-minütiges Set live aus dem Theater Ravensburg, das am kommenden Sonntag, 5. April um 18 Uhr ohne Saalpublikum gestreamt wird. Zu hören sind Werke aus dem Ende Februar erschienenen Album November, das ihm und seinen Mitstreitern laut Pressemitteilung von Jazztime Ravensburg begeisterte Kritiken einbrachte. Infos unter www.novembersoulmusic.com. Der Livestream des Konzerts kann über die Internetseiten von Jazztime Ravensburg auf www.jazztime-ravensburg.de und dem Theater Ravensburg unter www.theater-ravensburg.de abgerufen werden.