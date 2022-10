Livemusik pur bei KlubKonzert-Reihe im Kapuziner

Das Kapuziner Kreativzentrum wird künftig einmal im Monat Heimat für eine neue Konzertreihe: bei den „KlubKonzerten“ erwarten die Besucherinnen und Besucher pure Musik-Shows in der überraschend heimeligen Eventwerkstatt in Ravensburgs Nordstadt. Die Gastgeber der KlubKonzerte haben dabei Bands ganz unterschiedlicher Genres eingeladen. Los geht’s am 4. November mit einem Rockkonzert des Yasi Hofer Trios, am 3. Dezember spielt das Vorarlberger Puma Orchestra eine groovy-Funk-Show, ehe das Gässlesrap Kollektiv am 7. Januar ein besonderes Neujahrskonzert mit schwäbischem Hiphop gibt. Ab sofort sind Karten für die ersten KlubKonzerte erhältlich.

Die junge Ulmerin Yasi Hofer gilt als Ausnahmegitarristin. Ihr Debüt-Album „YASI“ wurde von zahlreichen renommierten Musikfachzeitschriften ausnahmslos mit Bestnoten zensiert. Sie selbst wird dabei als eine der weltbesten Gitarristinnen betitelt. Neben ihrer Solo-Karriere wird Yasi regelmäßig als Solistin gebucht - so war sie mit den No Angels genauso unterwegs wie in großen TV-Shows. Und erst kürzlich stand sie gemeinsam mit Helene Fischer in München auf der Bühne.

Das Puma Orchestra liefert Grooves und Melodien, die unter die Haut gehen. Musik voller Freude - handgemacht und tanzbar. Vielfältige musikalische Einflüsse vermischen sich dabei mit mutigen, witzigen, fröhlichen Texten! Die sieben Musiker aus Vorarlberg spielen ein gutes Dutzend Instrumente zum Zupfen, Schrammeln, Schlagen und Blasen und erzeugen damit einen unverwechselbaren Groove.

Leidenschaft zur Musik, ein Faible für Mundart und deren Wortwitz und die Kunst, sich selber in der Kunst nicht allzu ernst zu nehmen – mit dieser Formel beschreibt das Gässlesrap Kollektiv sich selbst sehr treffend. Heiße Rap-Flows, knarzige Jazz Samples und krachende Drums vereint mit schwäbischer Mundart – was zunächst gewöhnungsbedürftig klingt, bringen die vier Musiker von der Schwäbischen Alb überzeugend auf die Bühnen.