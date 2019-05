Livechat: So können Sie den Kandidaten zur Europawahl Ihre Fragen stellen

Sechs Kandidaten für die Europawahl am 26. Mai stehen Lesern am Freitag, 17. Mai, beim „langen Abend der Kandidaten“ im Medienhaus Ravensburg Rede und Antwort. Sie werden sich zu ihren politischen Zielen und Positionen in der Europapolitik äußern.

Jeder kann dafür an diesem Abend zwischen 19.30 und 22 Uhr an einem von sechs Stehtischen direkt mit Michael Bloss (Grüne), Andreas Glück (FDP), Matthias Lamprecht (SPD), Norbert Lins (CDU), Rebecca Weißbrodt (AfD) sowie Heidi Scharf (Linke) in lockerer Atmosphäre sprechen und Fragen zum Wahlprogramm stellen.

Wer nicht persönlich an dem Abend teilnehmen kann, hat trotzdem die Chance, den Kandidaten Fragen zu stellen. Schwäbische.de bietet dafür einen Livechat während des Kandidatenabends an - und die Möglichkeit, vorab Fragen einzusenden.

Für den Livechat wird bei jedem Kandidaten ein Zeitfenster von zehn Minuten eingerichtet. Leser, die sich unter www.schwäbische.de/kandidatenlive einloggen, können direkt Fragen an die Politiker richten.

Zu den folgenden Zeiten gibt es die Möglichkeit, mit den Kandidaten in einem 10-Minuten-Zeitfenster zu chatten:

Michael Bloss (Grüne): 20.00 Uhr

Andreas Glück (FDP): 20.15 Uhr

Matthias Lamprecht (SPD): 20.30 Uhr

Die Bezeichnung „Schicksalswahl“ sei mit Blick auf die Europawahl 2019 nicht übertrieben, sagt der SPD-Kandidat Matthias Lamprecht. (Foto: Roland Ray)

Norbert Lins (CDU): 20.45 Uhr

Rebecca Weißbrodt (AfD): 21.00 Uhr

Heidi Scharf (Linke): 21.15 Uhr

Leser haben auch die Möglichkeit, vorab per Mail an online@schwaebische.de unter dem Betreff „Abend der Kandidaten“ Fragen an die Kandidaten einzusenden. Erlaubt ist wegen der engen Zeitfenster maximal eine Frage pro Nutzer.

Der Moderator wird versuchen, aus vorab eingesendeten Fragen und Fragen im Live-Chat eine ausgewogene Auswahl zu treffen. Die Beantwortung jeder einzelnen Frage kann leider nicht garantiert werden.