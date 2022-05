LIVE: So verläuft die entscheidende Kreistagssitzung zu den Krankenhäusern im Landkreis

Heute ist ein entscheidender Tag für den Landkreis Ravensburg: Es geht um nicht weniger als die künftige Gesundheitsversorgung in der Region.

Der Kreistag nimmt sich der Zukunftsausrichtung der Oberschwabenklinik (OSK) in seiner heutigen Sitzung in der Turn- und Festhalle in Wetzisreute an. Ab 14.30 Uhr tagen die 72 Kreisräte und haben eine ihrer schwersten Entscheidungen vor der Brust.

Muss das Krankenhaus in Bad Waldsee schließen? In welcher Form bleibt das Westallgäu-Klinikum in Wangen bestehen? Und welche Auswirkungen bekommt das St.-Elisabethen Krankenhaus in Ravensburg zu spüren?

Es sind wichtige Fragen, die sowohl Patienten als auch Ärzte, Pflegekräfte und OSK-Verantwortliche zuletzt herausgefordert haben und nun im weitreichenden Kreistagsbeschluss gipfeln.

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtet an dieser Stelle laufend über die wichtigsten Entwicklungen während der Kreistagsssitzung und natürlich über die Entscheidung:

++ Oliver Spieß (Freie Wähler) betont, dass es „der intensivste Prozess im Kreistag war“. Viele Meinungen und Fakten seien wahrgenommen worden und flössen in die Entscheidung ein.

„Es ist ein gemeinsames Ringen“ um die Zukunftsfähigkeit der OSK, so Spieß. Auch der Freie Wähler verweist auf die aktuellen Rahmenbedingungen und die hohen Defizite, „warum wir heute hier debattieren MÜSSEN“. Die Gesundheitsversorgung sei oberste Priorität, aber es gebe auch noch den Ausbau des ÖPNV, Schulentwicklung, Klimawandel etc.

++ Für Restle ist es wichtig, dass die beiden Krankenhäuser in Ravensburg und Wangen eine langfristige Zukunft haben. Die Frage der Finanzierung sei - auch im Hinblick auf weitere wichtige Pflichtaufgaben des Landkreises - im Blick zu behalten.

„Dass man Bad Waldsee nicht halten kann, ist soweit klar“, so Restle. Aus den Zuschauerreihen wird dieser Satz von der Waldseer Bürgerinitiative mit heftigem Kopfschütteln quittiert.

„Verlierer ist unsere ältere Bevölkerung“, so Restle in seiner Rede.

++ Volker Restle (CDU) eröffnet die Wortmeldungen der Fraktionen: „Heute ist kein guter Tag für den Landkreis Ravensburg.“ Aber die Gegebenheiten würden zu dieser schweren Entscheidung zwingen.

++ Pünktlich um 14.30 Uhr hat Landrat Harald Sievers die Sitzung eröffnet

++ Rund 80 Zuhörer verfolgen die Sitzung in der Festhalle Wetzisreute

++ Immer mehr Kreisräte und Besucher treffen ein

++ Auch für OSK-Chef Oliver Adolph ist es eine besondere Sitzung. Nach zwei Jahren sei man an einem Punkt angekommen, an dem eine Entscheidung getroffen werden kann. Die Verantwortlichen hätten „etwas Brauchbares vorgelegt“. Dabei räumt er auch ein, dass das Ergebnis für Bad Waldsee frustrierend sei. Es seien aber auch Aspekte für die Zukunft aufgezeigt worden.

++ Noch ist es ruhig in der Halle. Um 14.30 Uhr wird das ganz anders aussehen. Dann nehmen 72 Kreisräte und einige interessierte Zuschauer hier Platz.

++ Die Polizei ist auch mit einer Streife vor Ort

++ Die Bürgerinitiative Krankenhaus Bad Waldsee sowie die Interessengemeinschaft aus Wangen positionieren sich vor der Halle und machen sich nochmals für ihre örtlichen Kliniken stark

++ Landrat Harald Sievers trifft ein und auf die ersten Demonstranten vor der Halle in Wetzisreute