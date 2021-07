Live-Bodypainting im Schaufenster

Die aus Österreich stammende international tätige Künstlerin Daniela Eneidi Pahle wird im Rahmen des derzeit in der Ravensburger Innenstadt zu erlebenden Kunstprojekts „Farbflecken“ ein Live-Bodypainting veranstalten. Am kommenden Samstag, 10. Juli, wird die Künstlerin um 11 Uhr vormittags beginnen, zwei Modelle in einem Schaufenster des Bekleidungshauses Bredl in der Bachstraße zu bemalen, heißt es in einer Pressemitteilung des Ravensburg-Weingartener Kunstvereins. Das Painting dauert ungefähr vier bis fünf Stunden und ist auch von außen gut durch das Fenster zu sehen. Interessierte sind herzlich eingeladen im Laufe des Tages vorbeizuschauen und das Entstehen dieser lebendigen Kunstwerke mitzuverfolgen. Foto: Daniela Eneidi Pahle