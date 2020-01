Live-Blog zu Coronavirus: Das ist über den Fall in Süddeutschland bekannt

In Bayern hat es den ersten bestätigten Fall des Coronavirus gegeben, ein 33-Jähriger ist betroffen. Das Besondere hierbei ist, dass die Ansteckung außerhalb Chinas in Deutschland stattfand.

Im Live-Blog von Schwäbische.de halten wir Sie über die aktuelle Entwicklung zur Ausbreitung des Coronavirus den gesamten Tag über auf dem Laufenden und tragen alle für Sie relevanten Informationen auch aus der Region zusammen.

Aktuell:

+++ Patient in Bayern nicht in Lebensgefahr +++

+++ Landesamt für Gesundheit: Keine Panik +++

+++ Robert-Koch-Institut: Gefahr in Deutschland gering +++

Hintergrund:

ZUM AKTUALISIEREN HIER KLICKEN

13:25 Uhr: Damit Krankenhäuser und Regierungen auf sich schnell ausbreitende und neue Krankheiten reagieren können, gibt es einen Nationalen Pandemieplan sowie Pandemiepläne der Länder. Das Ziel solcher Pläne ist vor allem, Zeit zu gewinnen - damit aus lokal begrenzten Epidemien keine weltweiten Pandemien werden.

Der erste Influenzapandemieplan wurde 1999 von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht. In Deutschland gibt es ihn seit 2005 und seither wurde er immer wieder überarbeitet und erprobt. Zuletzt geschah das im großen Stil, zum Beispiel nach der Pandemie H1N1 2009 – der Schweinegrippe.

Im Fall des neuen Coronavirus sieht sich die Landesregierung gerüstet. „Das Zusammenwirken der Gesundheitsbehörden beim Auftreten von Infektionskrankheiten ist in Baden-Württemberg gut eingespielt. Wir sind gut auf das Coronavirus vorbereitet“, so der baden-württembergische Gesundheits- und Sozialminister Manne Lucha. (Hier weiterlesen)

Sozialminister @mannelucha zum #coronavirus: „Wir sind perfekt vorbereitet“ Noch keine Fälle in #bawue. Wenn, sei Isolierung und Behandlung jederzeit möglich. „Influenza ist in unserem Alltag wesentlich bedrohlicher als derzeit das #coronavirus“— Katja Korf (@KatjaKorf) January 28, 2020

13:00 Uhr: Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostalb, erklärt, zum offiziellen Vorgehen, dass bereits der Verdacht einer Infektion mit 2019-nCoV vom Gesundheitsamt dem Robert Koch-Institut gemeldet wird.

"Verdachtsfälle und leichte Erkrankungsfälle können ambulant in häuslicher Isolierung geführt werden. Dies dient zum Schutz der teils schwer immungeschwächten Krankenhauspatienten und zur Entlastung der momentan durch die Grippesaison stark belasteten Kliniken. Dies entspricht auch der Empfehlung durch das Robert Koch-Institut."

Ein bestätigter Fall werde demnach nach den Maßgaben des Robert Koch-Instituts "entweder zu Hause oder in der Klinik isoliert und unterstützend mit Medikamenten entsprechend der Schwere der Erkrankung behandelt". Kontaktpersonen würden informiert, beraten und dazu angehalten, über 14 Tage regelmäßig die eigene Körpertemperatur zu messen und auf Krankheitssymptome zu achten.

12:40 Uhr: Tobias Muhr, Fachberater des Bayerischen Roten Kreuzes, betont im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk ebenfalls, dass kein Grund zur Panik bestehe. Keiner müsse Angst haben, das BRK sei sehr gut ausgestattet, die Mitarbeiter sehr gut geschult.

Muhr rät für den Eigenschutz allerdings zur "Basishygiene. Das bedeutet Händewaschen, Händedesinfektion. Viele Infektionskrankheiten können so schon vermieden werden".

12:15 Uhr: Beim Werkzeughersteller Mapal in Aalen hat die Geschäftsführung bisher abgewartet, jetzt allerdings eine Entscheidung getroffen. Ab sofort bis Ende Februar werden alle Reisen von Mitarbeitern der Mapal-Gruppe nach China eingestellt. Das gilt für alle Standorte.

Ende Februar will das Unternehmen dann auf der Basis der aktuellen Lage entscheiden, wie es weitergeht. Wie viele Mitarbeiter von dem Reisestopp betroffen sind, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Es handle sich um „einzelne Verantwortliche, die für Asien zuständig sind“. Für das Unternehmen sei das keine wesentliche Einschränkung, „wir haben heute so viele digitale Möglichkeiten, wie Videokonferenzen, um das zu überbrücken.

Das Unternehmen Mapal beschäftigt weltweit 5500 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in 21 Ländern. Seit 2005 betreibt Mapal eine Vertriebsplattform in Shanghai in China. Dort betreiben rund 200 Mitarbeiter den chinesischen Markt.

Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt gering. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

12:05 Uhr: Ein Infektionsexperte hält Schutzmaßnahmen von Bürgern wie das Tragen von Mundschutz derzeit für unnötig. "Persönlicher Schutz ist im Augenblick vollkommen unsinnig", sagte der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger (Universitätsklinikum Regensburg), am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gesundheitsbehörden kümmerten sich "hervorragend", darauf könnten sich Bürger verlassen.

Sogenannte chirurgische Gesichtsmasken sind dem Experten zufolge eigentlich nicht zum Schutz vor Ansteckungen gemacht: Vielmehr sollen sie dafür sorgen, dass keine möglicherweise infektiösen Tröpfchen aus dem Atemtrakt von Chirurgen in das Operationsgebiet gelangen. Es mache Sinn, zum Beispiel als Grippekranker eine Maske zum Schutz anderer Menschen zu tragen. "Aber der Schutz vor einer Infektion von außen ist sehr, sehr schlecht damit", sagte Salzberger.

11:50 Uhr: Nach den Coronavirus-Infektionen zweier Mitarbeiter hat der oberbayerische Autozulieferer Webasto eine ganze Reihe von Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Sowohl Dienstreisen nach China als auch innerhalb Chinas sind vorerst ausgesetzt, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. In der Unternehmenszentrale in Stockdorf südwestlich von München ist den 1000 dort beschäftigten Kolleginnen und Kollegen freigestellt, zu Hause zu arbeiten.

Die Mitarbeiter wurden darüber hinaus gebeten, Termine mit externen Besuchern in Stockdorf zu verschieben oder auf Telefonkonferenzen auszuweichen. Bei Terminen außer Haus sollen Stockdorfer Kolleginnen und Kollegen ihren Ansprechpartnern anbieten, bereits ausgemachte Termine zu verschieben oder sie telefonisch abzuhalten. Beides gilt zunächst für die nächsten zwei Wochen.

11:35 Uhr: Seit vielen Jahren bietet das Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen für ihre Schüler eine Reise nach China an, um damit auch den Austausch mit ihrer Partnerschule in Nanjing zu stärken. Doch die geplante nächste Reise im März steht nun auf wackligen Beinen.

Zunächst soll laut Schulleiter Tobias Sahm geprüft werden, ob es möglich ist, die Reise zu verschieben. Denn die Tickets seien bereits ausgestellt und bezahlt. „Wir möchten abwarten, was das Gespräch mit dem Reiseunternehmen bringt und dann Ende der Woche entscheiden, ob wir die Reise absagen oder verschieben“, sagt Sahm. (Hier weiterlesen)

11:10 Uhr: Clemens Wendtner, Chefarzt der Münchner Klinik Schwabing: "Dem Patienten geht es sehr gut, er ist außer Lebensgefahr und hat auch keine Symptome mehr an den Atemwegen. Ich habe ihm heute Morgen mit Handschuhen die Hand gegeben und trug Schutzkleidung. Damit sind wir Ärzte sicher."

11:00 Uhr: Unternehmen aus der Region sollten nicht mehr nach China reisen, um dort Konferenzen abzuhalten. Andreas Zapf, Präsident des Bayerisches Landesamt für Gesundheit empfiehlt, stattdessen auf Videokonferenzen auszuweichen oder zu telefonieren. "Das ist eine Konsequenz der zunehmenden Vernetzung der Welt", sagt er.

10:55 Uhr: Engere Kontaktpersonen, wie Mitarbeiter und Familie sind dazu angehalten, vorerst zuhause zu bleiben. "Den Ermittlungen sind auch Grenzen gesetzt. Wenn ihr jemand auf dem Gehsteig begegnet ist, kann man das nicht nachverfolgen", sagt Zapf. Seit dem 19. Januar sei die Frau im Land. Doch die Chance, sich bei einer solchen Begegnung anzustecken, sei sehr gering.

10:50 Uhr: Für Corona-Patienten brauche es keine Hochsicherheits-Isolationsstationen, wie bei dem Erreger Ebola, sagt Zapf. In den meisten Krankenhäusern könnten die Patienten in normalen Isolationsstationen aufgenommen werden.

Melanie Huml (rechts unten, CSU), Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, gibt im bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege eine Pressekonferenz. Nach dem ersten bestätigten Fall der neuartigen Lungenkrankheit in Deutschland überprüfen die bayerischen Behörden 40 Kontaktpersonen in der Firma und der Familie. (Foto: Peter Kneffel / dpa)

10:35 Uhr: Wichtig sei, mögliche Verdachtsfälle zu finden, aber auch keine Panik zu verbreiten. Wer keinen Kontakt hatte mit jemanden, der krank ist, könne sich nicht infizieren, sagt Dr. Andreas Zapf, Präsident des Bayerisches Landesamt für Gesundheit.

Eine Chinesin habe den Erreger nach Deutschland gebracht. Sie ist nach aktuellen Informationen ohne Symptome nach Deutschland eingereist, habe aber den Patienten angesteckt. Die Chinesin arbeite beim Automobilzulieferer Webasto in Stockdorf im Landkreis Starnberg.

Der erste bestätigte Coronavirus-Patient in Deutschland hat sich bei einem chinesischen Gast seiner Firma angesteckt. Die Frau aus China sei zu einer Fortbildung bei der Firma Webasto im Landkreis Starnberg in Oberbayern gewesen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Kreisen der Gesundheitsbehörden. (Foto: Peter Kneffel / dpa)

Ein längerer Face-to-Face-Kontakt könnte eine Ansteckung nach sich ziehen. Dann ist wohl eine Tröpfcheninfektion möglich. "Eine Mundmaske ist aber nicht sinnvoll", sagt der Leiter „Task Force Infektiologie“ des Landesamtes, Martin Hoch.

10:30 Uhr: Noch habe der Corona-Patient niemanden angesteckt. „Es ist nicht auszuschließen, dass noch jemand mit dem er Kontakt hatte, erkrankt. Aber Stand 10:30 Uhr ist noch niemand angesteckt“, sagt Zapf.

Insbesondere am Flughafen werden ankommende Gäste besonders kontrolliert. 36 Ankünfte gibt es in München pro Tag aus China. Sie werden durch ein Plakat informiert, was zu tun ist, wenn entsprechende Symptome bemerkt werden.

Der damalige Klinikleiter Götz Brodermann zieht sich bei einem Pressetermin im Jahr 2014 auf der Sonderisolierstation im Klinikum Schwabing einen Schutzanzug an. (Foto: Sven Hoppe / dpa)

10:25 Uhr: Bei dem mit dem Mann in Bayern es sich um einen 33-Jährigen. Er habe an einer Schulung seiner Firma Webasto teilgenommen, an der auch eine Kollegin aus dem Werk des Unternehmens in Shanghai teilgenommen habe. Die Frau habe vor ihrer Reise nach Deutschland Besuch von ihren Eltern gehabt, die aus der besonders betroffenen Region Wuhan stammen. Sie sei am 23. Januar wieder zurückgeflogen und habe sich auf dem Heimweg krank gefühlt. Sie befindet sich nach Angaben von Webasto ebenfalls in stationärer Behandlung.

Besonders an dem Fall in Bayern ist auch, dass es einer von bisher erst drei bekannten Nachweisen weltweit ist, bei denen die Ansteckung außerhalb Chinas geschah.

10:20 Uhr: Die Pressekonferenz des bayerischen Gesundheitsministeriums hat begonnen. „Nach Auskunft der Klinik geht es dem Patienten recht gut. Gestern Vormittag hat er noch gearbeitet“, sagt Andreas Zapf, Präsident des bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Der erkrankte Mann kommt aus dem Landkreis Landsberg, arbeite aber im Landkreis Starnberg.

10:00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht auch nach dem Bekanntwerden des ersten Coronavirus-Falls Deutschland gut gerüstet. Der Fall in Bayern zeige, dass man gut vorbereitet sei, erklärte der CDU-Politiker am Dienstag. "Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach Einschätzung des RKI (Robert Koch-Instituts) weiterhin gering." Es sei zu erwarten gewesen, dass das Virus auch Deutschland erreiche.

Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in #Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung aus #China bleibt nach Einschätzung des @rki_de weiterhin gering. #Coronavirus 3/3— Jens Spahn (@jensspahn) January 28, 2020

Der Patient sei isoliert worden und werde behandelt. Nachdem sich der Verdacht bestätigt habe, würden jetzt auch die Menschen untersucht, mit denen der Patient engen Kontakt hatte. "Dadurch wird die Ausbreitung des Virus verhindert."

09:30 Uhr: Prof. August Stich, Chefarzt der Klinik für Tropenmedizin am Klinikum Würzburg, betonte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, dass kein Grund zur Panik bestünde. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich demnach bei den in China am Coronavirus verstorbenen Menschen um ältere sowie bereits durch Vorerkrankungen geschwächte Personen.

09:00 Uhr: Erstmals ist in Deutschland eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern habe sich mit dem Erreger infiziert, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München am späten Montagabend mit.

Der Patient in Bayern befindet sich nach Angaben der „Task Force Infektiologie“ des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) klinisch in einem guten Zustand, wie es in der Mitteilung hieß. „Er wird medizinisch überwacht und ist isoliert.“ Weitere Angaben zu dem Mann machte der Sprecher zunächst nicht.

Das bayerische Gesundheitsministerium und das LGL wollen die Öffentlichkeit am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz informieren. „Dann besteht die Möglichkeit für Fragen der Medien“, hieß es weiter. Schwäbische.de wird die Pressekonferenz hier im Live-Blog begleiten.