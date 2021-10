Little-Einstein-Forschertag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Albert-Einstein-Gymnasium Ravensburg freut sich nach dem großen Interesse in den vergangenen Jahren, den MINT-Forschertag unter strengen Hygienemaßnahmen dieses Jahr wieder anbieten zu können. Am Samstag, den 13.11.2021 können interessierte Viertklässler*innen aller Grundschulen von 9 bis 12 Uhr daran teilnehmen. MINT, das steht für Mathematik, Naturwissenschaft und Technik. So soll in den drei Bereichen Robotics, Physik und Chemie, insbesondere auch für Mädchen, das Interesse an den Naturwissenschaften geweckt werden. In kleinen Workshops werden Roboter mittels Tablets selbständig programmiert und gesteuert, Leuchttürme mit wenigen Utensilien zum Leuchten gebracht und im Chemielabor bunte Zauberknete hergestellt.

Der Forschertag ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis Donnerstag, den 29.10.2021 über die Homepage (www.aegrv.de). Das Hygienekonzept ist auf der Homepage einsehbar.