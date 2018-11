Literaturreihe „Neu aufgeblättert“ schließt mit einem ungewöhnlichen Abend

Im Lesecafé der Stadtbücherei hat am Dienstag die Verlegerin Friederike Jacob den feinfühligen Erzähler und Dramatiker Anton Tschechow vorgestellt. Der in Literatur bewanderte Sänger Michael Moravek vertrat Sängerin Pauline Jacob, die verhindert war. Aus der Notlage ist eine spannende Verbindung entstanden.

Buchhändlerin Anna Rahm versprach dem zahlreich erschienenen Publikum „Die Reihe ’Neu aufgeblättert’ geht nächstes Jahr weiter.“ Friederike Jacob stellte den im Jahr 1963 von Andreas Wolff gegründeten Berliner Verlag „Friedenauer Presse“ vor, den sie seit 2017 leitet. Mit ihrem Verlag tritt sie für eine Literatur jenseits der Bestseller-Hysterie ein und für schöne Druckformate. So liegt nun der Erzählband von Anton Čechov „Angst. Sieben Geschichten von der Liebe“, übersetzt von Peter Urban, wieder in einer sogenannten Wolffs Broschur vor. Ganz aus Papier schmiegt sich das schmale Buch beim Lesen wunderbar leicht in die Hand. „Anton Tschechow ist mein Lieblingsschriftsteller“, betonte Friederike Jacob. Sie las aus einer frühen und einer späten Erzählung des international hauptsächlich als Dramatiker bekannten Tschechow. Geboren im Jahr 1860 starb er schon 1904 an Tuberkulose. Neben berühmten Dramen wie „Drei Schwestern“ oder „Der Kirschgarten“ verfasste er mehrere hundert Erzählungen und Kurzgeschichten. In „Verotschka“, 1887 entstanden, erinnert sich die Hauptfigur an eine Liebesgeschichte seiner Jugend, an einen stillen, warmen Garten und einen „feinen, zarten durch und durch von Mondlicht gesättigten Nebel.“ Die ihn umgebende Natur vergleicht er mit einer Bühnendekoration. Friederike Jacob sprang zum Höhepunkt der Geschichte, in der das beim Garten wohnende Mädchen dem jungen Mann seine Liebe offenbart. „Als hätte sich in seiner Seele das Unterste zuoberst gekehrt“, reagiert er darauf unangebracht schroff und verständnislos. Tschechow zeige uns nicht die romantische Liebe, die man erwartet, erklärte Friederike Jacob. Er stelle vielmehr Menschen in all ihren Leidenschaften, möglichst realistisch dar. Als Themen des Schriftstellers nannte sie die russische Provinz, Langweile und menschliche Vereinzelung. Tschechows Stil sei dabei von einer unnachahmlichen Präzision und Kürze. „Die Dame mit dem Hündchen“ eine Erzählung von 1899 zeigt, wie Tschechow schon mit den wenigen Worten des Titels eine Figur zu charakterisieren weiß.

Michael Moravek begleitete die literarischen Beiträge mit schwebend dargebotenen Songs an der Gitarre. Sie strahlten eine ähnlich melancholische und gleichwohl präzise Stimmung aus. Bob Dylan habe Tschechow genau gelesen, stellte er fest. Nach der Veröffentlichung seines Albums „Blood on the Tracks“ (1977) behauptete der singende Literaturnobelpreisträger sogar ausdrücklich seine Texte seien nicht biografisch, sondern nach Erzählungen von Tschechow geschrieben. Das sei mehr als eine Schutzbehauptung, fand Michael Moravek nach erneuter Tschechow-Lektüre.