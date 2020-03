Literaturpädagogin stellt in der Zehntscheuer wegweisende Frauen vor

Die Buchhändlerin und Literaturpädagogin Andrea Warthemann stellt am internationalen Frauentag, 8. März, ab 11 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer Frauen vor, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wegweisend sind und mit ihren Büchern oder durch ihr Leben inspirieren, ermutigen und Stellung beziehen.

Es geht laut Pressemitteilung um Frauen, die Grenzen überschreiten, um Veränderungen anzustoßen. Musikalische Akzente setzen die Chanson- und Jazzsängerin Andrea Rehm und Martin Giebel am Flügel. Veranstalter ist das Frauenbündnis Internationaler Frauentag Ravensburg in Kooperation mit dem Förderverein Zehntscheuer. Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird unterstützt durch das Förderprogramm „Demokratie leben!“.