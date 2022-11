Literarisch-musikalisches Theater mit Joachim Król und l'Orchestre du Soleil

„Der erste Mensch“ - die unglaubliche Geschichte einer Kindheit nach Albert Camus wird am Samstag, 26. November, ab 20 Uhr als literarisch-musikalisches Theater von Joachim Król und l'Orchestre du Soleil im Konzerthaus aufgeführt. Diese faszinierende Geschichte einer Kindheit wird von Joachim Król in einem sensationellen schauspielerischen Parforceritt erzählt, heißt es in der Ankündigung. Gemeinsam mit dem L'Orchestre du Soleil entführt er sein Publikum in eine archaische Welt der Armut und der Schönheit. Am Ende wird der Mann, der als Kind in einer Familie von Analphabeten aufgewachsen ist, mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet. „Der erste Mensch“ ist die Kindheits-Geschichte des Literaturnobelpreisträgers Albert Camus. In dessen gleichnamigen autobiografischen Roman begibt sich der Protagonist auf die Suche nach seinem Vater, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist und den er nie kennengelernt hat. Damit beginnt für den Erzähler eine Reise zurück in die Kindheit. Er kehrt heim in die Hitze Algiers, in die Armut und die Unschuld.