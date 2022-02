Lions Club spendet 500 Euro an Vesperkirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie auch in den vergangenen Jahren spendet der Lions Club Ravensburg 500 Euro an die Vesperkirche Ravensburg. Für alle offen sein und Menschen zusammen bringen – dafür steht die Vesperkirche. Ein Ziel, das auch den Mitgliedern des Ravensburger Lions Clubs am Herzen liegt. Die Spende für die Vesperkirche übergab Philipp Böhler vom Lions Club Ravensburg an Diakon Gerd Gunßer, Leiter der Diakonischen Bezirksstelle Ravensburg.

Mit den beim jährlich stattfindenden Maimarkt erzielten Erlösen unterstützt der Club deshalb regionale Service-Projekte wie die Tafel, die Brennnessel oder die Ravensburger Kinderstiftung. Aktuell geht auch an das Projekt „Einfach Essen“ der Seelsorgeeinheit Ravensburg eine Spende in Höhe von 500 Euro. Hier bekommen an jedem Dienstag im Jahr Menschen im Haus der katholischen Kirche ein frisch zubereitetes Mittagessen für lediglich 2 Euro.