Lions Club Ravensburg verkauft Gebrauchtes in „Alter Schmiede“

Die „Alten Schmiede“ befindete sich in der Zogenfeldstraße 1, 88214 Ravensburg. Folgende Öffnungszeiten sind geplant: am ersten und dritten Dienstag des Monats von 9 bis 12 Uhr; am ersten und dritten Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.

Das sind die genauen Öffnungstage im Jahr 2022: die Dienstage 2. August, 6. und 20. September, 4. und 18. Oktober, 15. November, 6. und 20. Dezember; die Donnerstage 4. August, 1. und 15. September, 6. und 20. Oktober, 3. und 17. November, 1. und 15. Dezember.