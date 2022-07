Lions Club Ravensburg startet in neues Amtsjahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die jährliche Ämterübergabe des Lions Club fand in diesem Jahr im Landgasthof Probst in Fidazhofen statt. Der neu gewählte Präsident Christoph Hangleiter stellt sein neues Präsidium vor. Dies besteht aus seinem Vorgänger Gregor Schnell, Vizepräsident Prof. Dr. Dietmar Bengel, Sekretär Michael Stark, Kassier Martin Alius und dem Activitybeauftragten Peter Blattner. Nachdem in den letzten Jahren aufgrund der Pandemie nur ein recht eingeschränktes Clubleben stattfinden konnte, war der erfolgreich absolvierte Maimarkt für den ganzen Club ein hoffnungsvolles Signal für das neue Amtsjahr. Für 2022/23 ist ein abwechslungsreiches Programm geplant, bei dem das Thema Service nicht zu kurz kommen wird.

Auch das vom Club im Frühjahr neu gestartete Serviceprojekt „Alte Schmiede“ wird in den kommenden Monaten weiter vorangetrieben. In der Alten Schmiede werden von Haushaltswaren bis zum Kinderspielzeug die unterschiedlichsten Artikel verkauft, die dem Club von Menschen aus der Region gespendet werden. Die Sammel- und Abgabestelle in der Zogenfelderstraße wird vom Lions Club das gesamte Jahr über ehrenamtlich betreut. Mit den Einnahmen werden wiederum soziale Projekte finanziert.