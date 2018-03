Lion Abboud Herbert ist süddeutscher Meister

Lion Abboud Herbert vom TSB Ravensburg ist bei den Süddeuschen Meisterschaften im Judo Erster geworden, sein Vereinskamerad Elias Kühn Dritter. Beide Kämpfer qualifizierten sich somit für die Deutschen Einzelmeisterschaften in 14 Tagen in Herne in Nordrhein-Westfalen. Christian Ließ und Robin Weiler verpassten als Fünfte knapp die Qualifikation.

Die besten 16 Judoka aus Baden, Württemberg und Bayern trafen bei den Süddeutschen Einzelmeisterschaften in zehn Gewichtsklassen aufeinander. Startberechtigt sind drei Geburtsjahrgänge, die sich in ihren Landesmeisterschaften unter den ersten Vier platzierten. Dominiert wurden die Kämpfe in Heilbronn überwiegend vom ältesten Geburtsjahrgang.

Mit der rekordverdächtigen Anzahl von acht Qualifizierten fuhren die TSB-Trainer Michael Müller und Uli Rothenhäusler nach Heilbronn. In der leichten Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm schaffte Elias Kühn das Kunststück, sich als Jahrgangsjüngster mit zwei Siegen ins Halbfinale vorzukämpfen. Hier unterlag er allerdings durch eine laut TSB-Sicht unglückliche Disqualifikation. Im kleinen Finale traf Kühn auf seinen Ravensburger Vereinskameraden Christian Ließ. Kühn setzte sich im Bodenkampf durch und wurde Dritter. Ließ blieb nur der fünfte Platz.

Sehr gute Leistungen zeigten Robin Weiler und Luca Guibault in der am stärksten besetzten Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Guibault kam zu zwei Siegen und wurde Siebter der Süddeutschen Meisterschaften. Weiler siegte dreimal, schlug den württembergischen Meister Robin Anger nach 25 Sekunden vorzeitig, unterlag aber im kleinen Finale knapp und wurde Fünfter. Weiler und Guibault werden 2019 nochmals in dieser Altersklasse startberechtigt sein.

Lion Abboud Herbert war bei der Landesmeisterschaft noch verletzt und wurde vom Verband für die Süddeutschen Meisterschaften gesetzt. Und der Judoka des TSB Ravensburg bestätigte das in ihn gesetzte Vertrauen. Nach drei Siegen stand der TSB-Kämpfer gegen den bayerischen Meister Daniel Frick (JT Ansbach) im Endkampf der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Der Ravensburger Judoka geriet in Rückstand, glich aber mit einer Wertung für einen Schulterwurf aus und erkämpfte sich den Titel mit einer schulmäßigen Außensichel.

Hannah Stöckle (bis 48 Kilogramm), Julius Kalfier (bis 50 Kilogramm) und Elis Bonitz (bis 60 Kilogramm) kamen in Heilbronn zu vereinzelten Siegen, schafften es als Jahrgangsjüngste aber noch nicht, sich in Medaillennähe vorzukämpfen.