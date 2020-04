Linksabbieger missachtet Gegenverkehr: Autofahrerin wird schwer verletzt

Eine 28-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Weststadt schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben kurz vor 6 Uhr an der Einmündung der Meersburger Straße in die Landesstraße 288. Der Unfallverursacher kam aus Richtung Horgenzell und bog an der Abzweigung nach links in die Weststadt ab. Dabei achtete er nicht in ausreichendem Maße auf den Gegenverkehr und übersah deswegen einen VW Golf, der aus Richtung der Bundesstraße angefahren kam. Es kam zu einer heftigen Kollision, bei der die Golffahrerin schwer verletzt wurde. Sie kam ins Krankenhaus.

Ihr Unfallgegner erlitt leichtere Blessuren. Er verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Um die Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe kümmerte sich die Straßenmeisterei, die entsprechende Warnschilder aufstellte.