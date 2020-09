Linken-Kandidat fordert Stärkung von Azubis

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres fehlen in vielen Baufirmen Auszubildende, heißt es aus dem Büro des Landtagskandidaten Korbinian Sekul ( Linke).

Demnach sei nur jeder zweite Ausbildungsplatz im Bauhauptgewerbe im Landkreis Ravensburg besetzt. Laut der Pressemitteilung, würden immer mehr Jugendliche ein Studium oder eine Ausbildung in der Industrie einer Lehre im Handwerk vorziehen. Das liege nicht zuletzt an den ungleich schlechteren Arbeitsbedingungen. Nicht bezahlte Fahrzeiten zu weit entfernten Baustellen, lange Arbeitstage, schwere körperliche Arbeit sowie eine geringe Ausbildungsvergütung sind nach Meinung des Landtagskandidaten nur ein paar Gründe, weshalb eine handwerkliche Lehre für viele Schulabgänger nicht die erste Wahl ist. „Wer dem Handwerk eine Zukunft geben und Klein- und Kleinstbetriebe erhalten will, muss endlich die Auszubildenden stärken und für bessere Arbeitsbedingungen sorgen“, so Korbinian Sekul, selbst Schreiner.

Eine gute Vereinbarkeit von Arbeit, Freizeit und Familie, sei bereits für Jugendliche ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Berufswahl, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine Senkung der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden sei nach Auffassung Sekuls hilfreich. „Die Einführung eines Azubi-Tickets für den ÖPNV, vergleichbar mit dem Studi-Ticket, ist längst überfällig. Außerdem müssen die Löhne im Handwerk deutlich erhöht und den Gehältern in der Industrie angepasst werden um Azubis nach ihrer Ausbildung in den Betrieben zu halten“, so der Linken-Kandidat für den Kreis Ravensburg weiter.