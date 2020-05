Linke kritisiert Schließung des Jugendzentrums

Der Linke-Kreisvorstand in Ravensburg kritisiert die Schließung des Jugendinformationszentrums „Aha“. „Die Schließung des Jugendinformationszentrums ist ein herber Verlust für viele Jugendliche in der Region. Eine zentrale Anlaufstelle, für beispielsweise außerschulische Bildungsangebote, die Ferienjobbörse und Vieles mehr, bricht dadurch in Ravensburg weg. Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht auf die bestmögliche Bildung und Beratung. Kosten dürfen dabei kein Hindernis für eine gute Jugendarbeit sein“, so der Kreisvorstand in einer Pressemitteilung.

Weiter fordert der Kreisverband die Schließung des „Aha“ rückgängig zu machen und die im letzten Jahr beschlossenen Gelder für den fortlaufenden Betrieb bereitzustellen. „Es darf nicht sein, dass solche Einrichtungen als entbehrlich gelten und haushaltspolitisch unter den Tisch fallen. Gleichzeitig werden in andere Projekte, wie beispielsweise der Umgestaltung des Gespinnstmarktes, große Summen versenkt. Das ist maßlos unverantwortlich“, heißt es in der Mitteilung.