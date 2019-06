Linke fordert Mietendeckel nach Berliner Vorbild auch im Kreis Ravensburg

Der Kreisvorstand der Linken in Ravensburg fordert nach eigenen Angaben einen Mietendeckjel auch in ganz Baden-Württemberg. Ein ähnliches Modell, wie das des Stopps bei Mietpreiserhöhungen für die nächsten fünf Jahre der Rot-Rot-Grünen Koalition in Berlin, soll letztendlich im Landkreis Ravensburg Wirkung zeigen.

„Auch in unseren Städten explodieren die Mieten. In Ravensburg schießen die Mieten durch die Decke, der Trend zieht sich durch den gesamten Landkreis. Ein Mietendeckel wäre zumindest eine befristete Lösung zur schnellen Linderung des Mietenwahnsinns. Im Unterschied zur schwarz-grünen Regierung in Baden-Württemberg, zeigt die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin, wie echter Mieterschutz aussehen kann“; so der Kreisvorstand in seiner Pressemitteilung.

Der Vorschlag der Linken sieht auch „wichtige Einschränkungen“ vor: „Erstens, vom Mietendeckel sind in erster Linie Wohnungen im Bestand und gegebenenfalls auch Wohnungen bei Neuvermietung, aber nicht beim Wohnungsneubau betroffen. Um Neubauten geht es ausdrücklich nicht. Zweitens, hierbei geht es nicht um alle Wohnungen, sondern um einen beschränkten Geltungsbereich, das heißt um jene Städte beziehungsweise Stadtteile, die besonders von Mietpreissteigerungen betroffen sind. Drittens, es handelt sich auch nicht um eine dauerhafte Regelung, sondern um einen befristeten Zeitraum, bis sich die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt entspannt und die schlimmste Krise überwunden ist“, so der Kreisvorstand abschließend.