Linienbus streift Auto in Ravensburg

Schaden in Höhe von rund 3200 Euro ist am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Ravensburger Straße Krummäcker beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto. Der Fahrer des Linienbusses, in welchem sich keine Fahrgäste befanden, übersah laut Polizeibericht in einer Tempo-30-Zone einen von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 35-jährigen Autofahrer. Beim anschließenden Streifvorgang wurden beide Fahrzeuge beschädigt, die Fahrer blieben unverletzt.