Linienbus stößt am Frauentor mit Auto zusammen

Unverletzt geblieben sind die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem VW am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Gartenstraße in Ravensburg.

Die 19-jährige Fahrerin des VW wollte von der Wangener Straße kommend nach links in das Parkhaus am Frauentor einbiegen. Der Gegenverkehr staute sich, ein Ford Transit-Fahrer im Gegenverkehr ermöglichte der VW-Lenkerin das Durchfahren.

Bus übersehen

Beim Abbiegen übersah die junge Fahrerin den Linienbus, der auf der Rechtsabbieger-Spur heranfuhr, um eine dortige Bushaltestelle anzufahren.

Bei der Kollision entstand an VW und Bus ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.