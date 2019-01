Linienbus stößt mit Auto zusammen – Wer hat Schuld?

Ein Linienbus ist am Montag gegen 15.15 Uhr mit einem Auto zusammengestoßen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Demnach stand ein 58-jähriger Busfahrer an der Haltestelle Frauentorplatz vom Bahnhof kommend in Richtung Wangen. Nachdem der Balken der Lichtzeichenanlage senkrecht stand, fuhr er los und bog nach links in Richtung Gartenstraße ab. Dabei stieß er mit einer 60-jährigen Seat-Fahrerin zusammen, die von der Wilhelmstraße kommend in Richtung Bahnhof losgefahren war. Die Frau behauptete, die Ampel hätte grün gezeigt. Wegen den unterschiedlichen Aussagen sucht die Polizei nun nach Zeugen die zur fraglichen Zeit an der Kreuzung standen und Hinweise zu der Ampelschaltung geben können. Diese werden beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 entgegengenommen.