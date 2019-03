Life-Coach Felix Klemme stellt sein neues Buch vor

Der bekannte Life-Coach Felix Klemme stellt am Montag, 1. April, ab 20 Uhr in der Buchhandlung Ravensbuch sein neues Buch „bin raus – aus allem, was mich davon abhält, natürlich und erfüllt zu leben“ vor.

„Be you. Be natural“, lautet Felix Klemms Trainingstipp, heißt es in einer Pressemitteilung. Eigentlich gehe es uns heute so gut wie nie zuvor. Wir leben im Überfluss, sind vernetzt mit der ganzen Welt und uns stehen schier unendliche technologische Hilfestellungen für unser Leben zur Verfügung. Doch seien viele von uns unglücklich, fühlen sich unwohl und nicht selten körperlich und seelisch krank, so die Mitteilung weiter.

Aus Erwartungswahn befreien

In seinem Ratgeber wagt der Bestsellerautor und TV-Moderator Aufruf und Motivation zugleich: Er zeigt, wie wir uns aus der Überfokussierung und dem Erwartungswahn der digitalen Gesellschaft befreien und uns wieder mit den natürlichen Anteilen verbinden, mit unseren ureigenen menschlichen Bedürfnissen. Unterhaltsam und auf wissenschaftlicher Basis erklärt Felix Klemme, warum der direkte Kontakt mit der Natur für jeden Menschen wichtig ist und was dabei in uns passiert, so der Pressetext.

Felix Klemme ist Diplom-Sportwissenschaftler, Life-Coach und Gründer des Unternehmens Outdoor Gym in Bonn. Zu seinen Kunden zählen übergewichtige Menschen, Profisportler, Burnout-Patienten, Menschen mit Autoimmunerkrankungen sowie gesundheitsbewusste Menschen. Seit 2013 ist er TV-Coach für die RTL II–Dokuserie „Extrem schwer“, in der er extrem übergewichtige Menschen ein Jahr lang dabei begleitet, ihr Leben zu ändern und abzunehmen. Felix Klemme ist der Gewinner des Neos Award für den Personal Trainer des Jahres 2015, heißt es in der Mitteilung.

Der Eintritt kostet 13 Euro, zehn Euro für Schüler, Studenten mit Ravensbuch-Card. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung am Marienplatz oder online unter www.ravensbuch.de