Liebfrauenkirche lädt zu Fastenpredigten ein

Die Liebfrauenkirche lädt zu einer Fastenpredigtenreihe ein. Alle Fastenpredigten beginnen sonntags um 17.00 Uhr, der Eintritt ist wie bei sonstigen Gottesdiensten ohne Beschränkung möglich. Die Liebfrauenkirche geht laut Pressemitteilung der Frage nach, wie es weitergehen kann, wenn man an einem toten Punkt angelangt ist. Scheitern ist in einer Leistungsgesellschaft eigentlich nicht vorgesehen. Die Kirchengemeinde hat vier Frauen und Männer gewinnen können, die das Thema aus unterschiedlicher Perspektive beleuchten. Schüler aus dem Welfengymnasium unter Anleitung von Uli Schubert werden eine passende Installation zur Verhüllung des Kreuzes gestalten, das bei der ersten Fastenpredigt am 6. März kurz vorgestellt wird.

Den Anfang der Fastenpredigten macht am 6. März Volker Kauder aus Tuttlingen, der 31 Jahre lang als CDU-Abgeordneter im Bundestag wirkte, davon 13 Jahre als Fraktionsvorsitzender. Besondere Beachtung fand und findet sein Engagement für verfolgte Christen. Der Titel seiner Fastenpredigt lautet: Kann Neues gelingen? Wegen der Investitur des neuen Pfarrers folgt die nächste Fastenpredigt zwei Wochen später und zwar am 20. März P. Hermann Kügler aus München kommt zu uns. Er ist Jesuit und Pastoralpsychologe und wird darauf eingehen, dass am Ursprung des Christentums ein (scheinbar) Gescheiterter steht: Wie Jesus gescheitert ist: ein Modell für eigene Ohnmachtserfahrungen.

Am 27. März wird Prof. Renate Schepker aus Ravensburg als Fastenpredigerin auf der Kanzel stehen. Sie ist Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und Psychoanlytikerin und war lange Jahre als Chefärztin in der ZFP in Weißenau tätig. Sie wird Einblick geben, welche Hoffnung und Lebensqualität hier zu finden ist. Der Titel ihrer Predigt lautet: Mitnehmen der Mitgenommenen - eine jugendpsychiatrische Perspektive.

Den Abschluss macht am 4. April Sr. Nicola Maria Schmitt. Als Vinzentinerin arbeitet sie seit vielen Jahren im Empfang des Hauses der katholischen Kirche in Stuttgart. Zudem ist sie Delegierte der Synodalversammlung der katholischen Kirche. Sie wird anhand der Begegnung der Maria von Magdala am Grab den notwendigen Blickwechsel thematisieren, den die Kirche vornehmen muss, um den toten Punkt zu überwinden. Die Überschrift über ihre Predigt lautet: Vom Tod zum Leben – Wie Maria Magdalene die Kirche zum Blickwechsel anregt