Ein Unbekannter hat zwei Lichtschachtabdeckungen eines Gebäudes in der Charlottenstraße in Ravensburg herausgerissen. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat Mittwochnacht. Der Schaden liegt in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Charlottenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.