Lichterfest strahlt bis nach Wien

Vor einem halben Jahr hat Ravensburgs erstes Lichterfest stattgefunden. Die Veranstaltung habe nicht nur tausende Teilnehmer in ihren Bann gezogen, sondern habe bis nach Wien ausgestrahlt, teilt der Veranstalter das Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg mit.

Bei einem Workshop hätten Ravensburger und Wiener Kreativschaffende ihre erste gemeinsame Großskulptur gebaut, heißt es in der Pressemitteilung. Noch dieses Jahr soll in Wien ein kleines Lichterfest stattfinden. Anfang April habe im Kapuziner Kreativzentrum bei Geschäftsführer Marcel Martetschläger das Telefon geklingelt. Zu seiner Überraschung habe sich am anderen Ende Tilman Fromelt vom Kulturhaus Brotfabrik aus Wien gemeldet. Bei Recherchen zu Community-Arts-Projekten sei man auf das Lichterfest Ravensburg gestoßen. Das Lichterfest habe einen solch bleibenden Eindruck hinterlassen, dass man sich dazu entschlossen habe, etwas Ähnliches im Wiener „Kulturhaus Brotfabrik“ zu organisieren.

Schnell sei Corona-bedingt klar gewesen, dass Wiens Lichterfest im ersten Jahr kleiner ausfallen müsse, als ursprünglich geplant. Da die Austausch-Gespräche zwischen Ravensburg und Wien so positiv verlaufen seien, habe man sich kurzerhand dazu entschieden, die Projektverantwortlichen des Ravensburger Lichterfests für eine Woche in die Mozartstadt einzuladen, um von deren Erfahrungen zu profitieren.

Unter der Workshop-Leitung von Robert Huber und Lisa Bourboulis des Kapuziner Kreativzentrums hätten Freiwillige in den Räumen der Brotfabrik aus Papier und Bambus ihre erste Licht-Figur entwickelt und gebaut. Nach fünf Tagen intensiven Konstruierens, Sägens und Klebens sei eine drei Meter lange Drachen-Libelle entstanden, teilt das Kreativzentrum mit. Bis Ende November könne man in der Brotfabrik gemeinsam an Großskulpturen bauen. Die entstandenen Figuren sollen anschließend durch das angrenzende Wohnviertel getragen werden.

Der kreative Austausch sei von solch großer Sympathie geprägt gewesen, dass sich die Kreativschaffenden zukünftig bei ihren Lichterfesten gegenseitig mit Figuren besuchen möchten, um die Idee des gemeinschaftlichen Bauens weiter durch Europa zu tragen.