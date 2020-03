Lichtblicke in der Corona-Krise: Abstimmung beendet

Das Coronavirus bestimmt auch die aktuelle Nachrichtenlage, positive Meldungen abseits von Corona gehen dabei unter. Mit Ihrer Hilfe wollen wir das ändern.

Ab sofort wollen wir auf Schwäbische.de auch den schönen und positiven Nachrichten aus der Region abseits des Virus' und seinen Folgen mehr Öffentlichkeit und somit Aufmerksamkeit verschaffen.

Denn es sind auch genau diese Nachrichten und Meldungen, die uns allen in dieser Krisenzeit etwas mehr Mut und Zuversicht, mit Sicherheit aber etwas Ablenkung und positive Gedanken spenden können.

DAFÜR BRAUCHEN WIR IHRE HILFE!

Der Name für das neue Format ist gefunden: Lichtblicke.

Ab sofort brauchen wir dafür Sie, liebe Userinnen und User, um uns Positives und Schönes aus der Region zu melden.

Schicken Sie uns dafür Ihre positiven Meldungen und Nachrichten aus der Region per Mail mit Name, Ort und Nachricht an online@schwaebische.de

Es ist ein Versuch, um zusammen den trüben Gedanken etwas entgegenzusetzen. Wir hoffen, es wird uns gelingen - zusammen mit Ihnen und Ihrer Unterstützung.

Vielen Dank!

Die Digitalredaktion von Schwäbische.de