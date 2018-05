LG-Welfen-Nachwuchs erzielt Bestleistungen

Bei den Württembergischen Hallenmeisterschaften der U16 in der Messehalle in Ulm haben vier Mädchen und zwei Jungs die Farben der LG Welfen vertreten. In vielen Disziplinen erzielten sie Bestleistungen, mit denen sie teils nur knapp an den Medaillenrängen vorbeischrammten.

So steigerte sich Suvi Odenbach (TV Weingarten) im Kugelstoßen der 14-Jährigen mehrfach und kam zweimal über zehn Meter und damit zu einem der besten Ergebnisse im Kugelstoßen der Mädchen der LG Welfen der vergangenen Jahre. Mit 10,12 Meter erreichte sie Platz vier. Auch für die 14-jährige Carmen Kamps verlief der Hochsprung positiv. Schon bei den Hallenwettkämpfen in Biberach zeigte sie mit 1,46 Metern eine gute Leistung und qualifizierte sich für diese württembergischen Hallenmeisterschaften.

Dennoch war laut Mitteilung eine gewisse Unsicherheit spürbar, da die Einstiegshöhe in Ulm bei 1,35 Metern lag. Kamps meisterte diese Höhe aber sicher, genauso wie die weiteren drei Höhen, und beendete den Wettkampf mit Bestleistung von 1,48 Metern auf Platz fünf.

Carmen Kamps startete wie auch ihre TVW-Vereinskameradin Silja Dent (14 Jahre) über 60 Meter und 60 Meter Hürden. In beiden Disziplinen lagen die LG-Welfen-Läuferinnen fast gleichauf und kamen über 60 Meter Hürden sogar in den B-Endlauf, den Kamps als Dritte in 10,01 Sekunden und Dent als Fünfte in 10,05 Sekunden meisterten.

Maxi Mendel (15 Jahre, TV Weingarten) erreichte laut Mitteilung mit starken Leistungen sowohl über 60 Meter als auch über 60 Meter Hürden den A-Endlauf der besten acht Sprinter. Dabei kam sie mit guten Zeiten sowohl im Flachsprint (8,35 Sekunden) als auch im Hürdensprint (9,48 Sekunden) jeweils auf Platz sechs. Den A-Endlauf über 60 Meter Hürden erreichte auch Kaan Müller, der sich in 9,15 Sekunden Platz fünf holte.

Matti Hauck (TV Weingarten) startete im Stabhochsprung und zeigte sich in Anlauf und Absprung deutlich verbessert. Mit sicheren Sprüngen näherte er sich Höhe um Höhe seiner Bestleistung von 2,50 Metern, übersprang diese schließlich auch, und kam am Ende des Wettkampfs mit 2,60 Metern auf Platz sieben.

Berthele holt Bronze

Lukas Berthele (M 15/TSB Ravensburg), der talentierte Mittelstreckler der LG Welfen und bekennender Triathlet, entschied sich, an diesem Wochenende nicht in der Halle, sondern bei den Baden-Württembergischen Crossmeisterschaften in Essingen über zwei Kilometer zu starten. Diese Entscheidung war offenbar die richtige, denn Berthele holte sich die Bronzemedaille.