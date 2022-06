Levin Hegele macht auf dem Platz auf sich aufmerksam

Bei der deutschen Jugendmeisterschaften im Tennis in Ludwigshafen ist auch Levin Hegele vom TC Ravensburg am Start gewesen. Das Talent wusste in der U13 durchaus zu überzeugen – sowohl im Einzel als auch im Doppel. Spielberechtigt waren in Ludwigshafen die besten 32 Spieler der deutschen Rangliste.

In acht Gruppen spielten jeweils vier Spieler gegeneinander. Das erste Spiel war für Levin Hegele laut Mitteilung bereits ein Kraftakt, nach zweieinhalb Stunden hartem Kampf nutzte der Ravensburger seinen vierten Matchball zum 6:4, 7:6. Sein zweites Gruppenspiel gegen Marco Ontiveros vom TC Penzberg (Topgesetzter und späterer Sieger der Einzel- und Doppelkonkurrenz) verlor Hegele deutlich.

Im dritten Spiel stand Levin Hegele gegen seinen Gegner aus Kiel aufgrund der äußerst aggressiven Grundlinienschläge enorm unter Druck. Nach einem 2:5-Rückstand steigerte sich der TCR-Spieler und gewann mit 7:5, 6:2. Dadurch erreichte er den zweiten Platz in seiner Gruppe. Laut Mitteilung ein toller Erfolg, allerdings kamen nur die Gruppenersten ins Viertelfinale.

In der Doppelkonkurrenz erreichte Levin Hegele mit seinem Partner aus Reutlingen das Viertelfinale, musste sich hier aber den späteren Finalisten geschlagen geben. Eine Runde zuvor hatten sie nach einer spannenden Begegnung noch im Matchtiebreak gewonnen.