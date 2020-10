Levente Farkas macht Pause bis die Hände wieder zittern

Die Vorbereitung der Ravensburg Rams war geprägt von Individualtraining und Training in Kleingruppen. Erst spät konnte sich die Mannschaft gezielt auf den Saisonstart vorbereiten. Der neue Trainer Edi Mack hatte zwei Trainingsspiele angesetzt, um verstärkt das Angriffsverhalten und die Abwehrstrategien zu festigen. Am Sonntag (17.30 Uhr) geht es in der Bezirksliga beim SC Lehr los. In der Sporthalle Ulm Nord hatten sich die Rams in der vergangenen Saison einen mächtigen Fauxpas geleistet – auch sonst gilt die Halle wegen des Harzverbots nichts als Lieblingsort. Rückraumschütze Felix Ewert fehlt verletzungsbedingt, so wird Zugang Patrik Häffner schnell in die Verantwortung genommen. Die Bezirksliga startet übrigens zunächst ohne die Mannschaften aus Vorarlberg.