Leutkirch und Kißlegg machen Titel unter sich aus

Die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga werden wohl der FC Leutkirch und die SG Kißlegg unter sich ausmachen. Tabellenführer Leutkirch siegte beim FC Isny mit 2:0. Kißlegg gewann zu Hause gegen den SV Seibranz knapp mit 1:0. Die Konkurrenz ist deutlich distanziert.

Die Zuschauer sahen ein ausgeglichenes Spiel zwischen dem FC Isny und dem FC Leutkirch, „das letztendlich durch ein Standardtor entschieden wurde“, sagte Isnys Trainer Uwe Hansen. Als Dennis Schwarz in Hälfte zwei einen Freistoß ins Kreuzeck zur 1:0-Führung (69.) für den FC setzte, war die Partie gelaufen. „Es war kein schönes Spiel“, sagte FC-Trainer Patrick Straub, „wir brauchten wieder viel Geduld“. Nach einem Eckball des FC Isny in der Nachspielzeit leitete Leutkirchs Torhüter Paul Brünz einen schnellen Gegenstoß ein, Malick Dambel ließ die gegnerische Abwehr schlecht aussehen und netzte ein zum 2:0-Endstand für den FCL.

Die SG Kißlegg empfing den SV Seibranz, am Ende stand ein 1:0-Arbeitssieg für die Mannschaft von Trainer Roland Wiedmann. Die Gäste waren zu Beginn das aktivere Team. Nach einem Eckball verhinderte die Querlatte einen Rückstand für die SG. Als Kißlegg im Spiel war, wurde Armin Küchle im Seibranzer Strafraum zu Fall gebracht. Der Gefoulte verwandelte sicher zum 1:0 (15.). Das Spiel blieb lange offen, erst als der Seibranzer Timo Zollikofer die Gelb-Rote Karte (83.) sah, spielte die SG die Partie nach Hause. „Das war heute ein glücklicher Sieg“, musste Wiedmann zugeben.

Ein offenes Spiel mit wenigen Höhepunkten sahen die Zuschauer bei der Begegnung TSV Ratzenried gegen den SV Beuren. Beuren attackierte früh, ging in der 18. Minute durch einen Foulelfmeter, verwandelt von Florian Albrecht, mit 1:0 in Führung. Dieses Ergebnis hielt bis zum Schlusspfiff. Der TSV Ratzenried hat damit einmal mehr die große Chance verpasst, die Abstiegsränge zu verlassen.

Der SV Kressbronn schlug den SV Baindt 2:0. Baindt war noch nicht richtig auf dem Platz, da musste Torhüter Tobias Hage schon hinter sich greifen. Luka Föger traf zum 1:0 (4.). Die Antwort vom SV Baindt waren beste Möglichkeiten durch Philipp Boenke und Yannick Spohn, ins Kressbronner Tor wollte der Ball nicht. Baindt war auch nach der Pause dem Ausgleich näher als Kressbronn dem zweiten Tor. Dieses gelang Marko Föger in der Nachspielzeit.

Der SV Mochenwangen und der SV Maierhöfen-Grünenbach trennten sich 3:3. Ademi Ngadhnjim (28.) und Sebastian Marks (36.) brachten den SV Mochenwangen mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause stellte Tobias Wegmann mit dem 1:2 den Anschluss her. Wieder im Spiel war Maierhöfen, als Dominic Wagner nach der Pause der 2:2-Ausgleich (56.) gelang. Als Ngadhnjim fünf Minuten später auf 3:2 stellte, schien der SV Mochenwangen auf der Siegerstraße. Als Spielverderber zeigte sich erneut Wagner, der zum 3:3-Endstand traf.

Der SC Unterzeil-Reichenhofen besiegte Schlusslicht SG Aulendorf mit 3:1.Chris Widler schoss den SC mit 1:0 in Führung (24.). Jochen Daiber sorgte für den 1:1-Ausgleich (32.). Noch vor der Pause (38.) gelang Widler die erneute Führung. Wäre kurz darauf Andreas Krenzler aussichtsreich der erneute Ausgleich gelungen, wäre das Spiel vielleicht anders gelaufen. Nach einer lange ausgeglichenen zweiten Hälfte machte Kilian Hölz vier Minuten das spielentscheidende 3:1..

Ein spannendes Spiel lieferten sich der SV Haisterkirch und die SG Argental. Nach vielen gute Chancen traf Kevin Steiner nach einer Flanke von Davut Ayne zur 1:0-Führung (53.) für den SVH. Haisterkirch ließ danach viele Chancen liegen, hätte die Partie früh für sich entscheiden können. Die kalte Dusche in Form des Ausgleichs (76.) durch Daniele Zamarco gab’s als Quittung. Als Davut Ayne wieder die 2:1-Führung (85.) gelang, schien das Spiel entschieden, doch erneut schlug die SG in Form des 2:2 (88.) durch Nikolas Strauß zurück.

Was Interimstrainer Thomas Helm vom TSV Tettnang in den ersten drei Spielen nicht schaffte, nämlich wichtige Punkte im Kampf um die Klasse einzufahren, gelang am Samstagnachmittag im Derby beim Nachbar TSV Meckenbeuren: Tettnang gewann 2:0. Mit je einem späten Treffer in Hälfte eins und zwei landete der TSV nach sechs Pleiten mal wieder einen Dreier.