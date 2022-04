Leuchtende Wesen der Lüfte schweben durch Ravensburger

Kunstvoll gestaltete Figuren, die von innen beleuchtet waren, sind beim zweiten Ravensburger Lichterfest durch die Altstadt gezogen. Begeisterte Zuschauer säumten den Weg der Parade am Samstagabend. Mittendrin ein bewegendes Zeichen für Frieden.

Mehr als 100 leuchtende Objekte, bewegt und getragen von 400 Mitwirkenden: Das Lichterfest ist ein großangelegtes Gemeinschaftsprojekt, das von der Vielzahl der Bastler und Kreativen lebt, die dabei mitmachen. Die Lichtskulpturen, zum Teil in beeindruckender Größe, haben Tausende Besucher angelockt. Obwohl es erst die zweite Auflage des Lichterfestes war, ist es schon über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Leuchtende Wesen schweben über Köpfe hinweg

Über die Köpfe der Besucher hinweg schwebten Drache Kokosnuss, Raumschiff Enterprise, Hummeln und Glühwürmchen die Marktstraße hinunter durch die Brotlaube, über den Gespinstmarkt, die Kirch- und die Herrenstraße vorbei am Gänsbühl-Center und schließlich die Roßbachstraße hinab auf den Gespinstmarkt.

Schon im Vorfeld hatten die Veranstalter vom Kapuziner Kreativzentrum bekanntgegeben, dass auch eine überdimensionale Taube dabei sein wird. Getragen wurde sie laut Ankündigung bei der Parade von Geflüchteten aus der Ukraine – ein leuchtendes Zeichen für den Frieden.

Parade bei bestem Wetter

Das Wetter hatte an den Tagen vor der Veranstaltung mit reichlich Wind aufgewartet – heftige Böen hätten die Figuren aber zerstört. Das Kapuziner Kreativzentrum war aber optimistisch geblieben und hielt am Veranstaltungstermin fest. Und hat mit dieser Entscheidung recht behalten. Vom Wind der vergangenen Tage war nichts mehr zu spüren. Bei kühlem aber schönen Wetter zog die Parade durch die Straßen der Altstadt.

Die Stadtverwaltung rechnet mit rund 10.000 Besuchern und tatsächlich säumten tausende begeisterte Zuschauer den Umzugsweg.

Wer nicht vor Ort sein konnte, hatte die Gelegenheit dem Spektakel beim SWR per Livestream zu folgen. Hier erinnerte Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp daran, dass die Premiere des Lichterfestes 2020 die letzte große Veranstaltung in der Stadt vor der zweijährigen coronabedingten Zwangspause war. „Danach gingen alle Lichter aus, heute machen wir sie wieder an“, so das Stadtoberhaupt. Er verriet, dass seine Lieblingsfigur ein großer Schmetterling war.