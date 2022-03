Letztmalig in dieser Spielzeit: Willkommen in deinem Leben

Das Theater Ravensburg zeigt zum letzten Mal in dieser Spielzeit das Stück „Willkommen in deinem Leben“ des amerikanischen Autors MIchael McKeever. Aufführungen sind am kommenden Freitag und Samstag, 1. und 2. April, jeweils um 20 Uhr . In dem Stück geht es um Charlie Cox, der erfährt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Da wird ihm klar, dass er das bisher noch gar nicht richtig getan hat: Statt selbst zu schreiben, ist er nur ein mittelmäßiger Lektor geworden, und auf die große Liebe seines Lebens wartet er noch immer. Ziellos fährt er mit dem Auto durch die Gegend. Der Anhalter, den er mitnimmt, ist eine reichlich bizarre Type namens Wally und – sein persönlicher Tod. Mitten in der Einsamkeit landen die beiden nach einer Panne in einem trostlosen Motel, wo sie auf die verwitwete Nell treffen. Das ruft wiederum Kiki auf den Plan: Sie ist die Liebe. Unsichtbar und unhörbar für alle außer Charlie, liefern sich Wally und Kiki nun ein geistreiches und anrührend komisches Duell um ihn. Was macht das Leben aus? Dass man es lebt! „Willkommen in deinem Leben“ führt dem Zuschauer vor Augen, dass es erst vorbei ist, wenn es vorbei ist. McKeevers Stück ist ein Appell, das Dasein auszukosten, romantisch und voll skurrilem Humor, ein modernes Märchen, dessen Dialoge genauso staubtrocken sind wie der Sand in der Wüste Arizonas, so das Theater in seiner Ankündigung. In der Inszenierung von Karsten Engelhardt spielen Jutta Klawuhn, Ana Schlaegel, Markus Hepp, Alex Niess und Marco Ricciardo. Karten gibt es beim Theater Ravensburg, Telefon 23364 (donnerstags bis samstag von 17 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.theater-ravensburg.de