Letzter Tag im Flappachbad

Wer noch einmal den Sprung ins erfrischende Nass im Flappachbad genießen will, der hat am Donnerstag und Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr die Möglichkeit dazu. Denn die Nachsaison der Einrichtung endet am 13. September.

Das Naturfreibad ist von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist eine halbe Stunde vor Badeschluss. Wie der Homepage der Wetterwarte Süd zu entnehmen ist, erreichen die Temperaturen in den nächsten Tagen nochmals die 25-Grad-Sommermarke. Ideale Badeverhältnisse also.